Katupuiden hoitoleikkaus sulkee ajokaistan Luolavuorentiellä

Puiden hoitoleikkaus haittaa liikennettä Luolavuorentiellä viikon ajan. Luolavuoren suuntaan menevä ajokaista on suljettu liikenteeltä työmaan kohdalla ja kevyt liikenne ohjataan tien toiselle puolelle. Työt aloitetaan huomenna tiistaina ja saadaan päätöksen ensi viikon keskiviikkona. Päivittäinen työaika on kello 8.30–15.00. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.