Turkulaisille tutkijoille 266 000 euroa lastentautien tutkimukseen

Lastentautien tutkimussäätiö myönsi Turun yliopiston tutkijoille yhteensä 265 800 euroa. Summa sisältää muun muassa useampivuotisen 50 000 euron apurahan lastentautiopin professorin, osastonylilääkäri Liisa Lehtosen vetämään tutkimukseen, jossa selvitetään, nopeuttavatko synnytyssairaaloiden perhehuoneet ja vanhempien vahva läsnäolo ennenaikaisina syntyneiden lasten paranemista.

Lehtosen mukaan tutkimukselle on kova tarve, sillä Euroopassa puoli miljoonaa vastasyntynyttä tarvitsee vuosittain sairaalahoitoa.

– Uskomme, että perhehuoneet ja kehittämämme Vanhemmat vahvasti mukaan -koulutusmalli lyhentävät vastasyntyneiden sairaalahoitoaikoja ja pienentävät siten yhteiskunnan kustannuksia. Meillä on käsissämme kansallinen aineisto, joka mahdollistaa vertailut eri vaihtoehtojen ja verrokkiryhmien välillä. Aiomme laskea myös vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia, Lehtonen kertoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

40 000 euron rahoitus myönnettiin tutkimukselle, joka selvittää, onko sikiö- ja varhaiskehityksen aikaisilla kemikaalialtistuksilla yhteyttä poikien myöhempään lisääntymisterveyteen. Vuodesta 1997 lähtien käynnissä olleessa tutkimuksessa on ollut mukana 1 600 poikaa Turun alueella. Tuloksia on luvassa kolmen vuoden sisällä. Tutkimus on osa laajempaa miesten lisääntymisterveyttä selvittävää hanketta.

– Miesten lisääntymisterveyden ongelmat ovat yleistyneet viime vuosikymmenien aikana. Syytä siihen ei tiedetä. Nämä tutkimamme pojat ovat olleet mukana tutkimuksessa jo vauvana, ja nyt he ovat ehtineet parikymppisiksi aikuisiksi. Vastaavat pitkittäisseurantaan perustuvat tutkimukset ovat koko maailman mittakaavassa harvinaisia, Turun yliopiston lehtori, LT, dosentti Helena Virtanen kertoo.

Turkulaisten tutkijoiden saamat rahoitukset ovat osa Lastentautien tutkimussäätiön jakamaa liki kahden miljoonaa euron lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettua summaa. Apurahoja sai yhteensä 94 tutkimusryhmää tai yksittäistä tutkijaa. Joukossa on sekä useampivuotisia tutkimusryhmille suunnattuja apurahoja että pienempiä summia esimerkiksi väitöskirjan valmisteluun.

Lastentautien tutkimussäätiö ja sen edeltäjä, Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys, ovat jo 70 vuoden ajan olleet Suomessa merkittäviä lasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän lääketieteellisen tutkimuksen rahoittajia. Säätiö on viimeisten 14 vuoden aikana jakanut tutkimukseen yli 26 miljoonaa euroa, ja tuen määrä on ollut viime vuosina kasvusuunnassa.

– Viime vuosina julkinen tutkimusrahoitus on vähentynyt ja tutkimustyö on hyvin suurelta osin säätiöiden ja lahjoitusten varassa. Tutkimuskulttuuria ei ole varaa ajaa alas, sillä sitä ei saada takaisin nappia painamalla. Lastentautien tutkimussäätiö on koko historiansa ajan ollut tärkeä vaikuttaja siinä, että lastentautien tutkimus ja lasten saama hoito on Suomessa maailman huippua. Apurahojen myöntämisellä tuemme tutkimusosaamisen säilymistä Suomessa myös tulevaisuudessa, sanoo Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Tor Bergman.