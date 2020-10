Yli-Maarian koulussa todettu koronavirustartunta

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonissa koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta 3.lokakuuta. Asiasta on kerrottu oppilaille ja huoltajille viestintäjärjestelmä Wilmassa.

Koulun rehtori Marianne Ulfstedt kertoo, että koulussa altistuneiden lähikontaktit eli oppilaiden perheet ja koulun työntekijät on kontaktoitu ja he ovat saaneet jatkoa varten toimenpideohjeet puhelimitse ja Wilman kautta. Kaikki altistuneet lapset ja työntekijät on kartoitettu ja ohjattu karanteeniin.

– Toimiala selvittää asiaa. Kaupungissa on sovittu selkeä toimintamalli, kun tulee sairastumisia. Koko monitoimirakennus ei mene sulkuun, kertoo Ulfstedt.

Ei ole tiedossa, kuinka monta koulun oppilasta tai henkilökuntaan kuuluvaa on ohjattu karanteeniin.

Koulun mukaan altistuneet ovat saaneet karanteeniin liittyvän ohjeistuksen ja kaikille huoltajille on annettu ohjeet jatkotoimenpiteistä..

Karanteeniin ohjatuille oppilaille ja heidän huoltajilleen lähetetään Wilmassa ohjeet, kuinka opiskelu ja läksyt hoituvat karanteeniaikana. Wilma-viestissä kerrotaan, että jos huoltajaan ei ole oltu yhteydessä altistumisen takia, lapsi voi tulla kouluun normaalisti.

Turun kaupungin terveydenhuolto tiedottamaan asiasta myöhemmin lisää.

