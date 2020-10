Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla sunnuntaina Maijalan liikuntahallissa

Valtakunnallista Vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään sunnuntaina Naantalissa Maijamäen liikuntahallissa. Juhlan järjestävät Vanhustyön keskusliitto, Naantalin kaupunki ja vanhusneuvosto.

– Vanhustyön keskusliiton Vanhustenpäivä on yksi Suomen pitkäikäisimpiä teemapäiviä. Sitä on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien. On hienoa, että Naantali saa olla mukana jatkamassa tätä katkeamatonta perinnettä, toteaa Naantalin kaupungin sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki.

Vanhustenpäivän pääjuhlan juhlapuheen pitää eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen videon välityksellä. Tervetulopuhe kuullaan Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaaralta ja Naantalin kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginjohtaja Jouni Mutanen. Ohjelmassa on myös Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton Vuoden vanhusteko -palkinnon jako sekä musiikkia ja joukkuevoimisteluesitys.

– Juhlan ohjelma toteutetaan naantalilaisvoimin. Musiikkiesitykset kuullaan Naantalin opiston Saaristo-orkesterilta sekä Helianthus-kuorolta ja joukkuevoimisteluesityksen pitää Naantalin voimistelijoiden Grafiina -joukkue, Kuusimäki kertoo.

Koronavirustilanteen vuoksi Vanhustenpäivän pääjuhlan juhlajärjestelyitä on mukautettu vastaamaan viranomaisten ohjeita. Kuusimäki sanoo, että turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkiksi tilaisuuden osallistujamäärää on rajoitettu.

Jotta mahdollisimman moni pääsisi kuitenkin osaksi juhlaa, tuodaan Vanhuspäivän pääjuhla myös ikäihmisten koteihin: Tilaisuus lähetetään suorana tv-lähetyksenä Alfa TV:ssä sunnuntaina 4.10. kello 13.00 alkaen.