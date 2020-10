Saariston rengastien lauttarantojen liikenteenohjausta parannetaan

Varsinais-Suomen Ely-keskus parantaa liikenteenohjausta lauttarannoilla. Ohjausta parannetaan sekä digitaalisin keinoin että liikennevaloin Pärnäisten, Retaisten ja Galtbyn lauttarannoilla. Lisäksi myös muilla suuren ja pienen rengastien lauttapaikoilla tehdään pieniä parannustoimenpiteitä.

Tavoitteena hankkeessa on lauttarantojen liikenneympäristöjen yhdenmukaistaminen ja liikenne- sekä lauttahenkilökunnan turvallisuuden parantaminen.

Esimerkiksi Galtbyn lauttapaikka Korppoossa on ollut vuosia haasteellinen. Lauttarannasta lähtee kaksi lauttaa, jotka voivat mennä aikatausta riippuen joko Norrskataan, Houtskariin tai kiertää Norrskatan kautta Houtskariin. Tämän takia tienkäyttäjät ovat välillä joutuneet väärään määränpäähän ja eksyneet rengastieltä Norrskataan. Lisäksi kyseisen lauttarannan liikennevalot ovat hämmästyttäneet, koska Norrskatan ja Kittuisten jonotuskaistoilla on ollut niin sanotut. tasoristeysvalot ja etuajo-oikeuskaistalta valot ovat puuttuneet kokonaan.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarannat ovat puolestaan olleet Ely-keskuksen mukaan ahtaat ja jonotusjärjestelyt liikennemääriin nähden heikot.

Galtbyn lauttarannassa on otettu käyttöön opastaulu, jossa kerrotaan kumpaa lauttaa lastataan ja minne lautta on lähdössä. Samalla kaikille kolmelle jonotuskaistalle tulee lauttahenkilöstön ohjaamat liikennevalot. samanlaisia on jo käytössä muun muassa Parainen–Nauvo-lauttapaikalla. Liikennevaloilla ja opastaululla helpotetaan myös lauttojen lastausta ja tienkäyttäjien kulkemista oikealle lautalle.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarantoihin rakennetaan kunnon jonotuskaistat, kaistaopasteet ja kaistojen liikennevalo-ohjaus. Muutoksen jälkeen kaikissa Saaristotien suurimmissa lauttapaikoissa Parainen–Nauvo, Nauvo–Korppoo ja Galtby on yhtenäiset liikennejärjestelyt. Lisäksi Pärnäisten satama-alueen liikennejärjestelyjä parannetaan ja kehitetään sekä laajennetaan Pärnäisten yhteysalusliikennettä palvelevaa paikoitusaluetta.

Ely-keskus tekee tämän ja ensi vuoden aikana pieniä parannustöitä myös muilla rengasteiden lautapaikoilla esimerkiksi yhtenäistämällä lauttarantojen nopeusrajoituksia, liikennemerkistöä ja parantamalla kaistamaalauksia ja -järjestelyjä.