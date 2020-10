Salama sytytti maastopalon Nousiaisissa

Todennäköisesti salamasta alkunsa saanut maastopalo tuhosi metsää Nousiaisissa. Palanut alue on suuruudeltaan noin 20 kertaa 40 metriä.

Päivystävä palomestari Riku Koskinen kertoo, että palo oli ehtinyt kytemään maastossa pitkään.

– Puun juuret ovat palaneet ja puita on kaatunut. Alueella on perjantaina salamoinut. Maasto on varmasti siitä asti kytenyt, Koskinen toteaa palopaikalta.

Palopaikka sijaitsee hankalasti saavutettavassa paikassa.

– Tämä on niin syvällä korvessa, että hankala saavutettavuus työllisti meitä. Nyt palo on kuitenkin saatu sammumaan ja paikalla jatketaan sammutusraivausta, Koskinen kertoi neljän jälkeen iltapäivällä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Oriniityntielle hieman ennen puoli kolmea torstaina.