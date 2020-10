Puolalan yläkoulussa koronavirustartunta – noin 40–50 altistunutta

Puolalan yläkoulun oppilaalla Turussa on todettu koronavirustartunta, kaupungin sivistystoimiala tiedottaa.

Noin 40–50 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa arvioidaan altistuneen. Altistumiset ovat tapahtuneet kuluvan viikon maanantaina ja tiistaina.

Kaupungin mukaan tartuntatautiviranomaiset ottavat yhteyttä kaikkiin altistuneisiin sekä antavat ohjeet karanteenista ja jatkotoimista.

Sairastuneen oppilaan luokka lähetettiin kotiin, jotta lisäaltistumisilta vältyttäisiin. Oppilaille annettiin ohjeet, etteivät he osallistuisi harrastustoimintaan torstaina. Puolalan yläkoulun luokat 7–9 on siirretty etäopetukseen syysloman alkuun saakka. Syysloma on Turun peruskouluissa 12.–18.10.2020.

Jos henkilöllä ilmenee koronavirusoireita, häntä tai huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä Turun kaupungin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puhelimeen (02 266 2012).