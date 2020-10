Apteekkarinväylä avataan huomenna liikenteelle – lohkare räjäytetään syksyn aikana

Väylävirasto tiedottaa varmistaneensa Apteekkarinväylän vesisyvyydeksi 8,5 m ja avaavansa väylän liikenteen käyttöön perjantaina klo 16.

Tankoharauksella ja sukeltamalla on varmistettu väylän turvallinen käyttö. Väylän reuna-alueella havaitun lohkareen kohdalle on asennettu eteläviitta.

Väylävirasto kertoo, että sukellustutkimuksen perusteella lohkare on tällä hetkellä tukevasti paikoillaan. Väylän ulkopuolella olevassa penkereessä on jälkiä lohkareen liikkumisesta eli lohkare on siirtynyt nykyiselle paikalleen väylän ulkopuolelta ja on nyt n. 1,5 m väylän puolella.

Tutkimusten perusteella lohkare on mahdollisesti siirtynyt Amorellan karilleajon seurauksena. Lohkareen pinnassa on myös maalijälkiä, jotka ovat mahdollisesti peräisin Amorellan törmäyksestä. Samankaltaisia maalijälkiä on havaittavissa muuallakin penkereessä olevissa kivissä väylän ulkopuolella.

Väylävirasto on päättänyt poistaa lohkareen räjäyttämällä tämän syksyn aikana. Lohkare ei haittaa laivaliikennettä, mutta kaventaa väylää.

Väylävirasto aloitti Apteekkarinväylän pohjatutkimukset M/S Amorellan 20.9. tapahtuneen pohjakosketuksen jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus tekee onnettomuustutkinnan, jossa tapahtumat selvitetään.