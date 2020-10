Turussa koronavirustartunnan saaneista suurin osa nuoria aikuisia

Suurin osa Turussa koronavirustartunnan saaneista on edelleen nuoria aikuisia, kaupungin hyvinvointitoimiala tiedottaa. THL:n keräämien tietojen mukaan Turussa tartunta oli todettu keskiviikkoon mennessä 336 ihmisellä.

– Olen edelleen huolestunut ihmisten vapaa-ajalla tapahtuvista illanvietoista. On erittäin riskialtista kokoontua isolla porukalla yhteen ahtaisiin tiloihin viettämään aikaa. Tämä altistaa kerralla ison joukon tartunnoille. Viime päivinä on ilmennyt myös ulkomailta tulleita tartuntoja. Jokaisen on viimeistään nyt aika kantaa vastuunsa koronaviruksen varotoimista, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo kaupungin tiedotteessa.

muistuttaa.

Hyvinvointitoimiala kertoo, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vetämä alueellinen ohjausryhmä keskustelee kuluvan viikon perjantaina muun muassa alueellista suosituksista.

Kaupungin tiedotteessa muistetaan, että joukkoliikenteessä kaikkien matkustajien on hyvä käyttää suu-nenäsuojaa. Koronavirustesteihin pääsee Turussa tällä hetkellä hyvin ja tulokset tulevat nopeasti.

SPR:n vapaaehtoiset ovat olleet kuluvalla viikolla matkustajia vastassa sekä lentokentällä että satamassa. Kentällä on oltu vastassa kaikkia niitä matkustajia, jotka tulevat THL:n liikennevalomallin mukaisista punaisista maista.

Kaupungin mukaan Turkuun tulee tällä hetkellä vain yksittäisiä lentoja punaisista maista, mutta ensi viikosta alkaen lentojen määrä kasvaa.

Satamassa SPR:n vapaaehtoiset ovat matkustajia vastassa satamaterminaalissa ja jakavat omaehtoisen karanteenin ohjetta Ruotsista tuleville. Autokaistan kautta tulevat matkustajat saavat tarvittavat ohjeistukset lähtöselvityksen yhteydessä Ruotsissa.