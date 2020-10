Rullalla vai solmussa? Maidon vai kahvin kera? – korvapuustilla on oma päivä

Suomalaisen kahvipöydän suosituin herkku on ylivoimaisesti pulla, ja pullista suosituin on korvapuusti. Lantmännen Unibaken vuonna 2017 teettämään kyselyyn vastanneista suurin osa valitsi korvapuustin omaksi lempipullakseen.

Suosittu herkku on saanut ansaitusti oman nimikkopäivänsä, jota vietetään tulevana sunnuntaina. Korvapuustipäivän juuret juontavat Ruotsiin, jossa kanelipullan päivää on vietetty vuodesta 1999. Suomessa kansallista korvapuustipäivää on vietetty vuodesta 2006 lähtien.

Korvapuustipäivää voi juhlistaa esimerkiksi itseleivotulla pullalla tai nauttimalla pullansa kahvilassa. Turussa korvapuusteja on tarjolla monissa kahviloissa, ja jos yksi pulla ei riitä, voi lähteä tekemään pullakierroksen ja etsiä kaupungin parasta korvapuustia.

Turun taidemuseon Café Victorin kanelipullia moni asiakas on kehunut Suomen ja jopa maailman parhaiksi. Pullan tarina sai alkunsa kolme vuotta sitten, kun Eetu Korhonen ja Annika Hotti aloittivat Turun taidemuseolla kahvilayrittäjinä.

– Mietimme silloisen keittiömestarimme Jessica Sorsakarin kanssa, mikä houkuttelisi ihmisiä kahvilaan. Nuoruuden innolla ja itsevarmuudella päätimme, että alamme leipoa kaupungin parhaita korvapuusteja, Korhonen sanoo.

Jane Iltanen Kansallista korvapuustipäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2006 lähtien.

Cafe Victorin kanelipulla uudistui keväällä, kun museo ja kahvila olivat kiinni koronan vuoksi. Uusi pulla on vegaaninen ja leivottu hapanjuureen. Myös perinteinen korvapuustimalli muuttui kanelisolmuksi. Uudistunut pulla on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton.

– Saimme idean, että voisimme alkaa leipoa hapanjuurileipää ja siinä samassa päätimme kokeilla leipoa myös pullaa hapanjuureen. Kehitimme uuden pullareseptin nykyisen leipurimme Anna Kallion kanssa, ja saimme vinkkejä hapanjuurileivontaan leipomo Mannan Petteri Polvelta. Muutaman yrityksen ja erehdyksen kautta totesimme, että taikinasta tulee hyvää pullaa. Nyt pullat ovat paitsi parempia maultaan myös eettisempiä ja ekologisempia.

"Pullat ovat aina parhaita vastaleivottuina." Eetu Korhonen

Myös Kakolanmäellä toimivan Bageri Å:n korvapuustit leivotaan hapanjuureen ja myydään nopeasti loppuun. Leipurimestari Maija Salon mukaan pullien salaisuus piilee siinä, että pullat leivotaan hitaalla prosessilla hapanjuureen. Pullan valmistusprosessi kestää kaksi vuorokautta.

– Hapanjuureen leivotut pullat ovat todella täyteläisen makuisia, mutta hyvin meheviä. Meidän puusteissa ei myöskään säästellä ceylonkanelia eikä luomukirnuvoita. Meidän puusteista ei tule pullaähkyä, joten niitä voi nauttia huoletta vaikka joka päivä, Salo sanoo.

Pulla ei ole vain pulla vaan sen nauttimiseen liittyy paljon tapoja ja muistoja. Tutkimuksen mukaan parhaimmalta pulla maistuu perheen parissa (46 %) tai ystävien kanssa (26 %). Pullan kanssa suomalaisille maistuu parhaiten tavallinen suodatinkahvi (61 %), maito (20 %) ja tee (6 %).

Korhonen ja Salo muistelevat, että lapsena mikään ei ollut yhtä hyvää kuin äidin leipomat uunituoreet korvapuustit.

– Pullat ovat aina parhaita vastaleivottuina. Äitini leipoi pullia, jotka nostettiin lämpiminä metallisella tarjottimelle ja peitettiin liinalla. Liinan alta oli ihana syödä lämpimiä pullia. Lapsena paras yhdistelmä oli pulla ja lasi kylmää maitoa. Nykyään paras makuyhdistelmä syntyy perinteisen suodatinkahvin kanssa, Korhonen sanoo.

Myös Salon mukaan suodatinkahvi mustana on aina varma valinta pullan kaveriksi.

– Maitokahvin ystäville suosittelen ehdottomasti korvapuustin kanssa cappuccinoa ja perheen pienille sopii kahvilamme juomamenusta kuumaasuklaata maitosuklaalla, Salo vinkkaa.

Korvapuustipäivää vietetään 4.lokakuuta.