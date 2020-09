Åbot-neuvontabotti antaa koronaneuvontaa turkulaisille sadalla eri kielellä

Turun kaupunki hyödyntää tekoälyä koronaohjeistuksen levittämisessä. Syyskuussa koekäyttöön otettavan Åbot-neuvontabotiksi nimetyn sovelluksen tekoäly mahdollistaa tiedon haun lähes sadalla kielellä. Palvelu tulkitsee kullakin kielellä esitetyt vapaamuotoiset kysymykset, ja etsii niihin virallisten ohjeiden mukaiset vastaukset. Sovelluksen tausta-aineistona on THL:n informaatio ja Turun hyvinvointitoimialan tuottama kaupunkikohtainen tieto. Pilotin myöhemmissä vaiheissa selvitetään, voiko ohjeistusta laajentaa kattamaan koko Varsinais-Suomen alue.

Turun väestöstä yli 11 prosenttia on äidinkieleltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä, ja Varsinais-Suomen alueella puhutaan lähes 120:a eri kieltä. Koronaepidemian hallinnassa on kriittistä, että näillä henkilöillä on käytettävissään samat ajantasaiset tiedot ja ohjeistukset kuin suomenkielisillä. Koronaan liittyvät ohjeistukset kuitenkin muuttuvat nopeasti, ja reaaliaikainen kääntäminen näin monelle kielelle ei ole käytännössä mahdollista.

Älybottia eli oppivaa tekoälysovellusta on testattu ja opetettu syyskuun aikana, ja se avautuu kuntalaisten käyttöön huomenna tiistaina kello 9. Åbot-neuvontabotti avautuu turku.fi-sivuston etusivulle automaattisesti samalla tavalla kuin yleisesti käytössä olevat chat-palvelut. Sitä voi käyttää myös suoraan palvelun verkko-osoitteessa.

Käyttäjä esittää kysymyksenä tekoälysovellukselle nimettömästi, eikä sovellus tallenna tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa. Esitetyt kysymyksen tallennetaan nimettöminä määräajaksi tietokantaan. Tietoja ei käytetä profilointiin eikä tunnistamiseen, mutta tietojen avulla voidaan kehittää sovelluksen tekoälyä.

Turun kaupunki on tilannut tekoälysovelluksen Neuvo Oy Globalilta. Alkuvaiheessa tilaus koskee neljän kuukauden jaksoa, minkä aikana kokemusten perusteella päätetään tilauksen mahdollisesta jatkamisesta.