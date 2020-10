Liikunnan iloa Turun seudulla matalalla kynnyksellä

Lasten ja nuorten liikkumisen määrästä on oltu jo pitkään huolissaan. Peruskoulun liikuntatuntien jälkeen liikunta saattaa jäädä kokonaan monella sellaisella, joka ei esimerkiksi harrasta kilpaurheilua. Turussa ilmiöön on nyt tartuttu hankkeella, joka pyrkii helpottamaan lasten ja nuorten monilajiharrastamista.

– Haluamme saada lapset mukaan liikunnan pariin ja ehkäistä sitä, ettei urheiluharrastusta lopeteta yläasteen kynnyksellä, sanoo hankekoordinaattori Heidi Tattinen.

– Yleisesti monissa lajeissa toiminta on niin kilpailuun tähtäävää ja intensiivistä, että osa tippuu pois. Mutta koen, että nykyään urheiluseuroissa yhä enemmän yritetään panostaa siihen, että olisi myös ihan harrastetoimintaa mukana.

Harrastuskausikortti – liikuntaa yli lajirajojen! -nimistä hanketta koordinoi Turun Jyry ry:n voimistelujaosto, ja mukana on Turun alueen liikunta- ja urheiluseuroja. Harrastuskausikortille on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön hanketuki vuodeksi, eli ensi kesään saakka.

Ostamalla harrastuskausikortin lapsi tai nuori pääsee harrastamaan 2-4 eri lajia viikossa. Syyskausi alkoi syyskuun puolivälissä, mutta Tattisen mukaan ilmoittautua voi yhä moneen lajiin. Urheilu- ja liikuntaseuroja mukana on tällä hetkellä kahdeksan. Tavoitteena oli, että syyskaudella harrastuskorttia käyttäisi noin 30 lasta, eikä tavoitteeseen ole Tattisen mukaan vielä päästy.

– Toivomme, että saamme innostettua lisää seuroja mukaan ja sitä kautta myös lapsia. Toivomme mukaan kaikkia lajeja. Tanssi- ja voimistelulajeja on nyt mukavasti, mutta esimerkiksi palloilulajit ovat vielä aika heikosti edustettuna, Tattinen vinkkaa.

Vaikka hanketukea on toistaiseksi ensi vuoden kesään saakka, tavoitteena on vakiinnuttaa ja kehittää toimintaa myös sen jälkeen.

– Olen käynyt keskusteluja yhteistyöseurojen kanssa, ja heidän mielestään tällaiselle on tarvetta. Monet ovat sitä mieltä että yhteistyötä seurojen välillä tulisi kasvattaa, ja monen seuran tavoitteena on saada lapsia ja nuoria innostumaan liikunnasta.

"On tärkeää kuunnella lasten toivomuksia siitä, miten he tykkäävät liikkua."

Tattinen on itse ollut pienestä pitäen monipuolinen liikunnan harrastaja. Ratsastus jäi aikoinaan mutta lentopalloa hän pelaa yhä harrastetasolla Raision Loimussa.

– Tykkään liikkua luonnossa. Lenkkeilen, uin luonnonvesissä ja avannossa. Kesällä pelaan rantalentopalloa, Tattinen luettelee.

Liikunnallinen elämä seurasi Säkylässä kasvanutta nuorta myös opintoihin ja työelämään: Tattinen on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta.

– Ylipäänsä lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen ja siihen vaikuttaminen on minulle tärkeää. Niissä tehtävissä työskentely kiinnostaa, sekä myös alan järjestöjen viestinnän työt. Niiden parissa olen päässytkin jo tekemään töitä.

Tattinen painottaa, että hänen mielestään kilpa- ja harrasteurheilulla on molemmilla paikkansa eivätkä ne sulje toisiaan pois, mutta liikunnalliseen elämään kannustamisessa matalan kynnyksen harrastustoiminta ja monilajisuus ovat tärkeitä asioita.

– Kannustus lähtee ilon ja riemun kautta. Lasten pitäisi saada positiivisia kokemuksia liikuntaan liittyen. On tärkeää kuunnella lasten toivomuksia siitä, miten he tykkäävät liikkua. On tärkeää, että päiväkodissa ja koulussa liikunta olisi arkipäivää, mutta myös perheillä ja vanhemmilla on tärkeä rooli siinä, että lapset kasvavat liikunnalliseen elämäntapaan.

Joskus sellaisen vanhemman, joka ei itse ole koskaan ollut kovin liikunnallinen, voi olla vaikeaa ohjata omaa lastaan liikunnan pariin. Mistä voisi aloittaa?

– Antaa mahdollisuuksia lapselle kokeilla eri juttuja, eikä pakottaa mihinkään toimintaan. Arkena lapsen kanssa voi touhuta yhdessä aktiivisesti, liikkua luonnossa tai käydä heittämässä tai potkimassa palloa, Tattinen neuvoo.

Lisätietoa toiminnasta osoitteessa harrastuskausikortti.fi