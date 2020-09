Lounais-Suomen poliisin palvelukseen astui uusi pentu

Lounais-Suomen poliisi on saanut koulutettavakseen uuden poliisikoiran. Pieni pentu matkasi maanantaina aamupäivällä kohti uutta kotiaan. Poliisi julkaisi kuvan koirasta Twitter-tilillään.

– Uusin, pienin ja heittämällä söpöin vahvistus on matkalla kohti uutta kotiaan ja virkapaikkaansa, poliisi tviittaa.

Tviitissä ei paljasta pennun tulevaa tehtävää eikä rotua. Yhä useammin poliisikoirarotuna käytetään perinteisen saksanpaimenkoiran rinnalla belgianpaimenkoiraa ja sen malinois-muunnosta. Belgianpaimenkoira on saksanpaimenkoiran näköinen, mutta hyvin eriluontoinen. Belgianpaimenkoiran etuna poliisikoiratyössä on sen vahvat vietit. Rotu on yleisesti myös terveempi kuin saksanpaimenkoira.

Suomessa poliisin partiokoirat ovat moniosaajia, joille opetetaan suojelu, jälkien etsintä sekä henkilöetsintä. Lisäksi koirat erikoistuvat joko huumeiden, räjähteiden tai ruumiiden löytämiseen.