Lounaspaikka: Palapitsa on Paninin lounaan uutuus

Ravintola Panini on toiminut Linnankadulla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Aina Paninin lounaalla on myös ollut tarjolla pitsaa. Edelleen pitsaa lounaalla tarjotaan, mutta nyt hiukan eri muodossa kuin aiemmin.

– Olemme tehneet viime aikoina konseptiuudistusta ja keväällä ravintoloiden sulkuaikaan päätimme uudistaa myös lounaspitsaa. Nyt pitsa tarjotaan paloina, mikä nopeuttaa tarjoilua ja sitä on kätevä tilata myös mukaan, ravintolapäällikkö Janita Suhonen kertoo.

Suhonen sanoo, että uusi palapitsa on jakanut mielipiteitä. Joku kaipaa pyöreää pitsaa, jota toki edelleen on tarjolla iltaisin. Palapitsa on kuitenkin saanyt myös kiitosta.

– Lounaaseen kuuluu valinnan mukaan joko kaksi tai kolme palaa pitsaa ja makuja voi miksata kuten haluaa, hän kertoo.

Jane Iltanen Paninissa lounaalla saa päivittäin paksupohjaista, rapeaa palapitsaa.

Haastattelupäivänä tilattavana on pitsaa, jonka täytteenä on pikkelöityä punasipulia ja chilimarinoitua katkarapua sekä sitruunamajoneesia. Kasvispitsassa täytteenä on tomaattipestoa, ricottajuustoa ja kirsikkatomaattia ja lihapitsassa fenkolisalamia, pähkinää ja basilikaa.

– Meillä on välillä tavallisempiakin kinkkutäytteitä, mutta aika usein jotain vähän spesiaalimpaa, kuten tänään chilimarinoidut katkaravut ja kesällä esimerkiksi mansikat ja vuohenjuusto, Suhonen kertoo.

Palapitsan pohja on paksu, mutta ihanan rapea ja ilmava. Suhonen kertoo, että koostumusta on tarkasti mietitty ravintolan omassa leipomossa.

Kun Panini muutti vanhoista tiloistaan saman sisäpihan toiselta puolelta toiselle laidalle muutama vuosi sitten, samalla vanhoihin tiloihin avattiin Voiveljet -ketjun leipomo. Nyt kaikkien ketjun ravintoloiden leipätuotteet ja muut leivonnaiset tulevat leipomosta.

"Panini on sesongiltaan suomalainen ja sydämeltään italialainen."

Leipomon tuotteita myydään myös ulos ja lähiaikoina on tarkoitus avata verkkokauppa, mitä kautta tuotteita voi ostaa.

Koronakeväänä on Paninissa paitsi uudistettu pitsaa ja suunniteltu verkkokauppaa, uutena käyttöön on otettu myös automaattikassa. Automaattikassalla voi tehdä itse tilauksen ja maksaa, mikä nopeuttaa tilaamista.

Kunhan verkkokauppa saadaan käyttöön syksyn mittaan, sitä kautta voi myös ostaa lounaan etukäteen – joko paikan päällä syötäväksi tai mukaan.

Paninin lounaalla on pitsan lisäksi päivittäin tarjolla kolmea eri ruokavaihtoehtoa, joista yksi on lihapainotteista, yksi kasvisruokaa ja yksi ruokaisa salaatti. Haastattelupäivänä vaihtoehtoina on kinkku-salamipastaa, kasvislasagnea sekä savukirjolohisalaattia.

Lounas tarjoillaan aina pöytiin annoksittain.

– Usein meillä on lounaalla esimerkiksi pastaa tai risottoa. Ne ovat sellaisia, etteivät ne buffetissa olisi kovin hyviä. Annosten lisäksi noutopöydässä on lisäksi salaatti ja leivät, Suhonen kertoo.

Kuten lounaan pitsa- ja pastapainotuksesta voi päätellä, Paninissa painotetaan italialaistyyppisiä ruokia.

– Panini on sesongiltaan suomalainen ja sydämeltään italialainen, Suhonen kuvaa.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.