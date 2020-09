Poliisi tiedotti perjantaina lisätietoja pöytyäläisen Sini Ruohosen surmasta. Tutkinnanjohtaja Kristiina Kontio kertoo, että surmasta liikkuu Pöytyällä runsaasti perättömiä huhuja. Poliisi ei tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi halua oikoa huhumyllyä, mutta pyytää yleisöltä malttia. Sen verran Kontio kertoo, että epäilty on ollut kuulusteluissa yhteistyökykyinen ja vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Lisäksi poliisi paljasti perjantaina, että Ruohosen ruumis löytyi maastosta, eri paikasta kuin missä hänet surmattiin. Pöytyällä on liikkunut huhuja, joiden mukaan surmaaja olisi haudannut uhrin turvesuolle. Tähän Kontio ei halunnut perjantaina ottaa kantaa.

– Ymmärrän, että kyseessä on pieni paikkakunta, teko on poikkeuksellinen ja se kiinnostaa paljon. Pienessä kunnassa huhut kulkeutuvat myös poliisin korviin. Tiedän, että nyt spekuloidaan esimerkiksi tekotapaa ja sitä, mistä uhri löytyi. Tiedotamme kyllä lisää, mutta esitutkinta on vielä kesken. Lisäksi haluamme edelleen kunnioittaa uhrin omaisten suruaikaa.

Teosta epäilty, tiettävästi Ruohosen puoliso on jo tunnustanut teon. Kontion mukaan poliisi haluaa silti vielä kuulustella epäiltyä lisää. Lisäksi poliisi ei ole ehtinyt kuulla kaikkia uhrin omaisia.

– Meillä on paljon asioita, joita haluamme vielä selvittää. Lisäksi uhrin omaiset ovat asianomistajia, joita on kuultava, Kontio selventää.