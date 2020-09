Asfaltointityöt haittaavat liikennettä ensi viikolla muun muassa Kustavintiellä

Kustavintien päällystystyöt haittaavat liikennettä ensi viikolla. Liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä iltakuuden ja aamukuuden välillä. Päällystettävä osuus rajoittuu Tanilan ja Seikelän välille. Päällystyskohteen pituus on noin kolme kilometriä. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaan kohdalla on voimassa alennettu nopeusrajoitus. Työt alkavat maanantai-iltana ja kestävät kaksi yötä.

Päällystystyöitä tehdään ensi viikolla myös Sauvon ja Kemiön välillä maantiellä 181. Töitä tehdään Tjudan, Rungonsalmen ja Ristiniemen välillä. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Kohteiden yhteispituus on noin 14 kilometriä ja työ kestää yhteensä noin kaksi viikkoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ensi viikon puolivälissä alkavat päällystystyöt valtatiellä 10 Liedossa. Töitä tehdään välillä Ankka–Mäentaka päivä- ja ilta-aikaan. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Kohteen pituus on noin 11 kilometriä ja työ kestää reilun viikon.

Mahdollinen sade voi sotkea päällystystöiden aikataulun. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.