Kansainväliset suurmarkkinat rantautuvat Aurajoen rannalle tiukkojen turvallisuusohjeiden kera

Suomalaiset ja kansainväliset suurmarkkinat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti samassa kokonaisuudessa. Turkuun kiertue saapuu lokakuun alussa. Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus (TMK) kertoo, että kiertue järjestetään tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä noudattaen. Kaikki kansainväliset kauppiaat joutuivat ennen kiertueen alkua käymään pakollisessa koronatestissä. Lisäksi monista maista on edelleen voimassa 14 päivän karanteeni.

Turun suurmarkkinat järjestetään Aurajokirannassa Läntisellä Rantakadulla Tuomiokirkkosillasta Teatterisillalle ja Itäisellä Rantakadulla Kirjastosillasta Vanhalle Suurtorille 1.–4. lokakuuta. Markkinoilla on mukana yrittäjiä 25 eri maasta ja 15 eri maakunnasta Suomesta erikoistuotteineen. Suurmarkkinoiden keskeisenä ideana on, että markkinoilla on myynnissä eri maiden ja maakuntien erikoistuotteita, niin että niiden valmistajat ja kasvattajat ovat itse myymässä ja esittelemässä tuotteitaan. Ruuan lisäksi markkinoilta voi ostaa muun muassa erilaisia käsitöitä ja tekstiileitä.

TMK pyrkii tekemään turvallisten markkinoiden järjestämiseksi nykyisissä olosuhteissa kaiken mahdollisen. Suurmarkkinoilla on isot ”Terveenä tervetuloa markkinoille” kyltit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi turvaohjeineen porteilla. Porteilla ja kaikilla kauppiailla on osastoissaan käsidesipisteet. Erityistä huomioita tullaan kiinnittämään myös turvaväleihin.

TMK muistuttaa, että sairaana tai edes pienintäkään koronan oiretta tuntevana ei pidä tulla markkinoille.

– Jos joku tietoisesti ja jatkuvasti niitä rikkoo, saa varautua järjestyksenvalvojan megafonin kautta tekemään kohteliaaseen mutta tiukkaan huomautukseen, TMK:n tiedotteessa kerrotaan.