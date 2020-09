Teijon kansallispuisto laajenee Salon kaupungilta hankituille Halikonlahden saarille

Teijon kansallispuisto laajenee. Varsinais-Suomen Ely-keskus hankki Salon kaupungilta kansallispuistoon liitettäväksi Kaisaaren, Mäntysaaren ja Papinsaaren Halikonlahdelta Kirjakkalanselän ja Päälistön väliseltä vesialueelta. Puistoon hankittiin myös pala Teijon Yrjännummea.

Kansallispuiston maapinta-ala laajenee noin 46 hehtaarilla ja vesipinta-ala noin 103 hehtaarilla.

Suojelu toteutui METSO-ohjelman kautta, ja kauppa tehtiin osin maanvaihtona, missä Salon kaupungille siirtyi kolme valtion omistuksessa ollutta kiinteistöä yhteispinta-alaltaan noin 42 hehtaaria. Aloitteen kansallispuiston laajentamisesta teki Salon Luonnonmetsäsäätiö.

– Kansallispuistot säilyttävät arvokkainta luontoamme. Lisäksi ne luovat puitteet luonnossa liikkumiselle ja rentoutumiselle. Hallituksen tavoitteena on nykyisen kansallispuistoverkoston täydentäminen uusilla puistoilla. Sen ohella parannamme erityisesti yleisön suosiossa olevien pienten puistojen ekologista kestävyyttä niitä laajentamalla. Teijon kansallispuiston laajennus edistää hienosti asetettua tavoitetta, toteaa ympäristöministeri Krista Mikkonen tiedotteessa.

Mäntysaari ja Kaisaari ovat Ely-keskuksen tiedotteen mukaan jyrkkäpiirteisiä ja runsaslahopuustoisia vanhaa metsää kasvavia saaria, joiden yli 30 metriä merenpinnan yläpuolella olevilta kalliokumpareilta on hulppeat näkymät merelle. Rantoja kiertää lähes kauttaaltaan yhtenäinen tervaleppävyö ja reheviä lehtolaikkuja löytyy myös muualta saarista. Vanhasta laidunkäytöstä kertovat muutamat vähitellen lahoavat järeät lehdeskoivut. Papinsaari on matalampi, lehtipuuvaltainen lehtosaari. Samaten kuin muutkin saaret, se on ollut virkistyskäytössä.