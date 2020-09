Tyksin Majakkasairaalan työmaalla koronavirustartunta – ei altistuneita

Rakenteilla olevan Tyksin Majakkasairaalan työmaalla on todettu koronavirustartunta. Rakennustöistä vastaava Hartela Länsi-Suomi Oy tiedotti keskiviikkona iltapäivällä, että alistuneita ei ole.

Yksi työmaan työntekijöistä sai positiivisen koronatestituloksen tiistaina. Aliurakoitsijan palveluksessa oleva työntekijä oli työmaalla viimeksi 17. syyskuuta. Rakennuttajan mukaan hänen oireensa alkoivat seuraavana päivänä, 18. syyskuuta.

Hartelan mukaan tartunnan saanut on noudattanut työmaan koronaohjeistuksia. Hän ei ollut oireita edeltävän työpäivän aikana altistavissa kohtaamisissa muiden työntekijöiden kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiotorjuntayksikön arvion mukaan altistuneita ei ole.

Sairaalatyömaalla työskentelee yhteensä 280 henkilöä.

– On harmillista, että aliurakoitsijamme työntekijällä on todettu koronatartunta, mutta onneksi altistuneita ei katsota olevan. Näin isolla työmaalla on ollut vain ajan kysymys, että koska koronatartunnat löytävät myös meille. Tilanne on onneksi hyvin hallinnassa ja sitä seurataan tarkasti. Tällä hetkellä meillä on viranomaisten lupa toimia normaalisti ja tartunnan saanut toipuu kotona, aluejohtaja Lauri Piitari kertoo Hartelan tiedotteessa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 17.09.