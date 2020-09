Tienviittaan sidottu kissa ja mopon perään kiinnitetty orava herättivät someraivon – Poliisi: Asianosaisiin kohdistunut uhkailu ei aikuismaista

Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa parin viime päivän aikana kaksi ilmoitusta eläimiin kohdistuneista kaltoinkohteluista.

Turun Sanomat kertoi sunnuntaina kissasta, jonka kaula oli viilletty auki ja nostettu roikkumaan korkealle tienviittaan Pöytyällä. Maanantaina sosiaalisessa mediassa levisi Nousiaisissa kuvattu video, jossa nuoret olivat sitoneet oravan mopon lokasuojaan ja potkivat eläintä. Asiasta tehdyssä Facebook-päivityksessä asianosainen kertoi, että orava oli kuollut aiemmin hänen ajettuaan sen yli.

Poliisi kertoo puuttuneensa tapauksiin, sillä niissä on, tai on ollut syytä epäillä rikosta. Pöytyän asia on tutkinnassa Loimaan poliisiasemalla.

– Kissan ei kuulu ulkoilla vapaana Suomen luonnossa tai maanteillä. Sen ei myöskään kuulu olla roikkumassa kaulastaan tienviitassa, pudonneen lapasen tai irronneen pölykapselin lailla, poliisin tiedotteessa todetaan.

Nousiaisten asiaan liittyvät nuoret on tavoitettu ja puhutettu, ja asia on selvitetty henkilöiden, heidän vanhempiensa ja koulunsa kanssa. Poliisin mukaan yksi nuorista oli sitonut kuolleen eläimen toisen nuoren mopoon, kolmas oli potkinut eläintä ja neljäs kuvannut.

– Nousiaisten tapauksessa ei enää ole syytä epäillä rikosta, vaan kyse on ollut sen sijaan lähinnä kypsymättömyydestä johtuvasta, joskin erittäin mauttomasta käyttäytymisestä. Elävän tai kärsivän eläimen käsitteleminen tällä tavoin olisi ollut rikos, ja se olisi johtanut esitutkintaan, poliisi toteaa.

Poliisi on yksi eläinsuojelun viranomaisista ja kohtaa eläimiin liittyvää kaltoinkohtelua viikoittain. Eläinsuojelurikoksia ja -rikkomuksia kirjataan Lounais-Suomessa useita kymmeniä vuosittain. Poliisi tekee varsin usein eläimiin liittyviä hallinnollisia päätöksiä eläimen haltuun ottamisesta tai kiireellisen hoidon hankkimisesta kaltoin kohdellulle tai hylätylle eläimelle. Toisinaan tuomioistuimet määräävät rikoksiin syyllistyneitä eläintenpitokieltoihin.

Poliisi pohtii, mikä saa ihmisen tekemään eläimelle pahaa ja mikä saa nuoret ylittämään tällaisia rajoja.

– Yhtä hyvä kysymys on, miksi eläimiin kohdistuneet rikokset nostavat aikuisten keskustelussa niin korkeat laineet. Ehkä ihmisiin kohdistunut, raakakin väkivalta on niin jokapäiväistä, siitä uutisoidaan, siitä tehdään viihdettä, ja se on siten tavanomaista.

Verkossa levinneen videon seurauksena paikallisissa sosiaalisen median ryhmissä on keskusteltu tapahtuneista kiivaasti.

Poliisi muistuttaa, että tekoihin tai tekijöihin kohdistuva ala-arvoinen kommentointi, viestit, ja jopa asiaan mitenkään liittymättömien henkilöiden uhkailu ei ole ollut aikuismaista, tai muutenkaan sellaista johon nuoret halutaan kasvattaa.

– Mitä verkkoon laittaa, se verkkoon jää, ja sen edestään löytää. Asioiden tutkinnassa myös tällaista materiaalia kertyy poliisin tietoon ja talteen. Tapauksen osallisten julkisella lynkkaamisella, henkilötietojen tai kotiosoitteiden kaivelulla ei tällaisissa tapauksessa ole minkäänlaista merkitystä. Asiat selvitetään ja tutkitaan säädetyssä järjestyksessä. Nuorten henkilöiden osalta vastuu kohdentuu kotien, koulujen tai viime kädessä viranomaisten toimesta.

Poliisin mukaan asianosaiset nuoret ovat nyt saaneet oppituntinsa ennalta ehkäisevän toiminnon poliiseilta.

– Nuoret tietävät ja ovat nöyrästi tunnustaneet ylittäneensä sopivuuden rajat. Oppimista ja kasvamista tapahtuu, joskus poliisinkin pienellä avulla. Eläinten hyvässä kohtelussa, sen opettamisessa, vastuullisuuden kasvattamisessa, tai asiallisessa asioiden selvittelyssä ja keskustelussa moni aikuinen pystyy varmasti parempaan.

Uutista korjattu 23.9. klo 8.08: Oravaa ei vedetty mopon perässä, vaan se oli kiinnitetty mopon perään.