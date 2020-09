Turkulaiselle Petteri Ojalle sarjakuvat ovat työ ja harrastus

Turun Sarjakuvakauppaa pyörittävä Petteri Oja kiinnostui sarjakuvista jo ennen kuin hän oppi lukemaan. Kiinnostus sarjakuviin syttyi Aku Ankoista ja laajeni iän myötä.

– Kun pääsin itse käymään kirjastossa, tutustuin Asterixiin ja muihin suomennettuihin sarjakuviin. Sarjakuvien maailma laajeni entisestään, kun opin englantia. Nykyään kotini on ihan täynnä sarjakuvia ja luen niitä paljon jo senkin vuoksi, että tiedän, mitä kaikkea on tarjolla ja mitä voin suositella asiakkaille. Minua kiehtovat erityisesti pitkät sarjakuvatarinat, kuten Jason Lutesin Berlin, Oja sanoo.

Ojalle sarjakuvista tuli myöhemmin myös työ. Kymmenvuotisjuhlavuottaan tänä vuonna viettävän Turun sarjakuvakaupan juuret juontavat Ojan vuonna 2007 perustamaan Underground Ullakko -sarjakuvakauppaan. Turun sarjakuvakauppa Oy:n avajaisia vietettiin tammikuussa 2010.

Vuosien varrella pienen sarjakuvakaupan työ on Ojan mukaan ammattimaistunut. Muutenkin moni asia on muuttunut murroksessa olevalla kirja-alalla.

Sarjakuvien yleinen arvostus on Ojan mukaan noussut, mikä näkyy muun muassa siinä, että sarjakuvataiteilijat saavat apurahoja. Sarjakuvakirjojen, niin kuin yleensä painettujen kirjojen, myyntiluvut ovat kuitenkin pudonneet. Siitä huolimatta Oja näkee sarjakuva-alan tulevaisuuden valoisana.

– Isommat kirjakauppaketjut ovat supistaneet valikoimiaan, ja se on toisaalta meidän etu. Me voimme kilpailla laajalla valikoimalla, kun olemme erikoistuneet vain sarjakuviin. Me myös käännämme sellaista, mitä ei muuten tule lainkaan myyntiin.

Tiitu Takalon Memento mori.

Ojan lapsuudessa sarjakuvat olivat enemmän lasten kuin aikuisten juttu. Nykyään on toisin. Aikuisille suunnattuja sarjakuvia julkaistaan enemmän kuin lasten sarjakuvia. Ojan mukaan sarjakuvia kuluttavat tänä päivänä kuitenkin kaikenikäiset lukijat.

– Meiltä ostetaan erilaisia sarjakuvia kuin ketjuliikkeistä, joista haetaan perinteisiä strippisarjakuvia. Nuoret etsivät mangaa ja young adult -sarjakuvaromaaneja jotka käsittelevät muun muassa seksuaalisuutta ja itsensä etsimistä. Iäkkäämmät taas ovat nostalgisiasyistä kiinnostuneita vanhoista sarjakuvista.

Sarjakuvien kirjo on Ojan mukaan vuosien mittaan monipuolistunut ja tasa-arvoistunut. Kun vielä 1980-luvulla sarjakuvakirjat olivat enemmän seikkailua ja huumoria, nykyään sarjakuvia tehdään aiheesta kuin aiheesta.

– Muutoksia on tapahtunut hyvään suuntaan. Etenkin henkilökohtaiset, tosielämään pohjautuvat sarjakuvaromaanit ja naisten tekemä feministinen sarjakuva ovat lisääntyneet. Aiemmin vuoden myydyin sarjakuvakirja oli meillä strippikokoelma, kuten Fingerpori. Nyt lukijoita kiinnostavat sarjakuvaromaanit. Veikkaan, että tämän vuoden myydyimmäksi sarjakuvakirjaksi nousee Tiitu Takalon Memento mori.

Sarjakuvia kulutetaan tänä päivänä niin painettuina kirjoina ja lehtinä kuin sähköisesti. Erityisesti englanninkielisiä sarjakuvia luetaan paljon maksullisilta sivustoilta.

Sarjakuvia tehdään paljon Amerikassa, Ranskassa ja Japanissa, mutta kiinnostavia sarjakuvia ja tekijöitä löytyy Ojan mukaan ympäri maailmaa. Kirjoja käännetään myös yhä enemmän englanniksi, mikä lisää niiden luettavuutta.

– Suomessa tehdään paljon ja monipuolista sarjakuvaa. Myös uusia, nuoria sarjakuvantekijöitä nousee esiin tasaisesti. Osa nuorista tekee sarjakuvia esimerkiksi Instagramiin eikä enää lainkaan paperijulkaisuina, Petteri Oja sanoo.

Sarjakuvakirjojen päivää vietetään pe 25.9.