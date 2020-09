SSS: 2,5 miljoonan euron laina ja lisärahoitus IoT Park Oy:lle

Salon kaupunginvaltuusto myönsi 2,5 miljoonaa euroa lainaa Salo IoT Park Oy:lle, kertoo Salon Seudun Sanomat. Lisäksi kaupunki myönsi yhtiölle 900 000 euron lisärahoituksen. Kaupungin lainan lisäksi kiinteistöyhtiö lainaa toiset 2,5 miljoonaa euroa pankista, ja sen muut osakkaat antavat yhtiölle lisärahoitusta.

Salo Iot Parkin suurin toimija on Valmet Automotive. IoT Park Oy suunnittelee merkittävää laajennusta alueellaan, joka liittyy Valmet Automotiven suunnitelmiin kasvattaa Salon akkutehdastaan.

Asiaa käsiteltiin Salon kaupunginvaltuustossa ylimääräisenä asiana tänään maanantaina. Päätökset lisärahasta syntyivät lyhyen keskustelun jälkeen lähes yksimielisesti. Hylkäämistä esitti vain Jaana Haapasalo (sit.).

Salo Iot Park on alkuvuonna 2017 perustettu entinen Nokian kiinteistömassa, joka sijaitsee Salon Meriniityn teollisuusalueella. Se on nykyään kiinteistöyhtiö, jossa Salon kaupunki on yhtenä osakkaana. Iot Parkissa on yli 40 000 neliötä tilaa ja siellä toimii noin sata yritystä.