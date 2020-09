Ruskolla maakunnan vähiten tupakoivia nuoria

Jonna Lankinen

Ruskon yläkoulun ysiluokkalaiset Topi Teini (vas.), Kerttu Perttuli, Aino Hellsten ja Jesse Kangas-Kärki ja Topi Teini sanovat, että kun he näkevät tupakoivan ihmisen he tietävät, että todennäköisesti tämä on aloittanut tupakoinnin jo nuorena. Ruskolaisnuorten mnielestä etenkin ikätovereiden tupakointi on sekä noloa että huomionhakuista.