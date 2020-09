Lounaspaikka: Mutkatonta lounasta Kupittaan Bistro Ellissä

Original Sokos Hotel Kupittaan alakerrassa sijaitsevasta Bistro Ellistä saa lounasta joka arkipäivä. Heinäkuun alussa avautuneessa ravintolassa käy lounasaikaan kuhina ja lähes jokainen pöytä on täynnä.

– Päivisin käy parisen sataa lounastajaa. Kupittaalla on isoja yrityksiä, joista käy paljon väkeä. Vaikka moni tekee varmasti vielä etätöitä, se ei näy Bistro Ellissä, kertoo hotellipäällikkö Heidi Sukari.

Asiakkaat ovat löytäneet hyvin tiensä uuteen hotelliin ja sen ravintolaan.

– Heinäkuussa 196 huoneemme käyttöaste oli 97 prosenttia. Vielä muutama viikko aiemmin varaustilanne näytti huomattavasti pienemmältä, mutta varauksia tehtiin hyvin nopealla aikataululla. Ravintola on iltaisin lähes buukattu, Sukari sanoo tyytyväisenä.

Ravintolassa on tunnelmallinen sisustus.

Bistro Ellissä on tyylikäs ja tunnelmallinen, hotellille tyypillinen, sisustus. Ravintolassa näkyy samettia, terracottan ja turkoosin sävyjä sekä vehreyttä. Katossa roikkuvat kultaiset turkulaisen KC Designin rautavalaisimet ja seinällä näkyvät juna- ja linja-autoaikataulut.

Pöytiä on alakerran lisäksi parvella. Ravintolassa on myös seurustelupöytiä, joissa voi istuskella sohvilla, ja kabinetti on varattavissa esimerkiksi yritysten lounastapaamisiin. Ravintola sisustussuunnittelusta vastaa turkulainen Kudos Dsign Oy.

– Tilassa on mietitty viihtyvyyttä ja käytännöllisyyttä. Täällä on itämaista tunnelmaa ja sen lisäksi paikallisuus on otettu huomioon. Esimerkiksi aulassa on Tunturin polkupyörä, koska tällä paikalla on aikoinaan ollut Tunturin tehdas, Sukari kertoo.

Bistro Ellissä on tarjolla arkisin lounasta.

Bistro Ellin lounaaseen kuuluu keitto, salaattipöytä ja lämpimänä ruokana on päivittäin kolme vaihtoehtoja, joista voi maistaa vaikka kaikkia. Ravintolassa on kaksi salaattipöytää, jotta pahemmilta jonoilta vältytään.

"Tarkoitus on tarjota mutkatonta, rentoa ja maukasta ruokaa."

– Salaattipöytään mennessä voi halutessaan ottaa kumihanskat ja omat salaattiottimet, Sukari sanoo.

Salaattipöytä on värikäs ja sopivan runsas. Salaatin kanssa on tuoretta leipää. Vierailupäivänä lämpiminä vaihtoehtoina oli Bistron burger lohkoperunoilla ja kasvisvaihtoehtona mustapapuburger. Tilliperunoiden kanssa oli paistettua nieriää valkoviini-voikastikeella. Proteiinivaihtoehdot tarjoillaan pieniltä lautasilta ja niitä voi halutessaan ottaa useamman. Päivän keittona oli porkkana-inkiväärikeitto ja mahdollisuutena oli valita myös päivän pitsa.

– Tarkoitus on tarjota mutkatonta, rentoa ja maukasta ruokaa. Kalavaihtoehto on lähes päivittäin ja erityisesti lohi on suosittua. Myös perjantaiburgerit tuntuvat maistuvan. Vegaaninen vaihtoehto löytyy päivittäin, Heidi Sukari sanoo.

Bistro Ellistä on helppo koota monipuolinen ja täyttävä lounasannos. Nieriä on maukas yllätys, jota aika harvoin lounaalla on valittavissa.

Jälkiruoaksi on kahvi tai tee ja pieni makea.

– Meillä on usein kahvin kanssa kaneliässiä, koska ne ovat vanhoja turkulaisia herkkuja, Sukari sanoo.

Lounaan pääteeksi astioita ei tarvitse viedä itse pois pöydistä, vaan tarjoilijat hakevat ne. Jos lounasruokaa jää yli, se myydään eteenpäin ResQ-sovelluksen kautta ja näin ravintola minimoi ruokahävikin.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.