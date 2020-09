Sunnuntaina pohjakosketuksen saanut Viking Amorella on yhä pysähdyksissä Ahvenanmaalla Järsössä.

Onnettomuus tapahtui sunnuntai-iltapäivällä hieman ennen yhtä Långnäsin saaren eteläpuolella. Alus ajettiin saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi.

Paikalle hälytettiin useita meripelastuksen yksiköitä sunnuntain aikana. Aluksen noin 200 matkustajaa sekä 25 miehistön jäsentä evakuoitiin onnistuneesta sunnuntaina Ahvenanmaan Maarianhaminaan.

Alus oli matkalla Turusta Maarianhaminaan ja edelleen Tukholmaan. Aluksessa oli yhteensä 80 miehistön jäsentä.

Aluksen vaurioita selvitetään parhaillaan.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että turkulainen sukellusalan yritys DG Diving Group on tutkinut laivan saamat vauriot, ja nyt yhtiön tekninen johto ja viranomaiset analysoivat niitä. Boijer-Svahnström kertoo, että laivassa on kaksoispohja, mutta vettä on tullut jonkin verran laivan sisälle.

– Laiva makaa mutapohjassa tuhdisti, mutta kiviä ei onneksi ole.

Aluksen pohjassa on vaurioita, joiden tutkinta jatkuu. Tavoitteena on päästä siirtämään Amorella Naantalin korjaustelakalle mahdollisimman pian. ETyön aikataulua ei vielä ole vahvistettu, selvitystyön arvellaan kestävän joitakin päiviä.

Viking Line päättää toimenpiteistä yhdessä asianosaisten viranomaisten kanssa.

Maanantaiaamuna aluksen luo Järsöön on saapunut merivartioston ulkovartiolaivojen Tursaan ja Uiskon lisäksi pelastusyhtiön hinaaja Neptun. Raumalaisvalmisteinen 31-metrinen hinausalus on kapasiteetiltaan kykenevä hinaamaan Amorellan kaltaista roro-alusta. Marinetraffic-sivuston mukaan mereen aluksen vierelle on laskettu myös Amorellan oma nopeakulkuinen pelastusvene.

Tilanne on kaiken aikaa ollut aluksella vakaa. Merivartiosto jäi tukemaan aluksen vakauttamistoimenpiteitä yön ajaksi. Ihmishenkiä ei ollut missään vaiheessa välittömässä vaarassa. Aluksella ei myöskään ole ollut havaintoja öljyvuodoista. Aluksen alimpiin osiin oli sunnuntaina päässyt vettä.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoi tunnelman olleen aluksella rauhallinen. Ahvenanmaalaisten ja ruotsalaisten medialähteiden mukaan risteilyaluksen hätäkutsussa olisi kerrottu aluksen saamista vuodoista.

Ålands radion mukaan kutsussa olisi todettu vuodoista "aluksen alimmissa osissa" sekä "useissa paikoissa". Tietoa aluksen saamista vaurioista ei ole vielä kerrottu virallisesti.

Suurtehopumppukaluston siirtämistä alukselle valmisteltiin alkuillasta.

Länsi-Suomen merivartiosto

Maanantaina Amorellan aamulähdön Turusta hoitaa sisaralus Gabriella.

Gabriella saapui Turun satamaan yhdeksän jälkeen maanantaiaamuna. Alus lähtee kohti Tukholmaa kello 11.

Asianosaisille ilmoitetaan muutoksista, kerrotaan Viking Lineltä. Gabriella risteilee normaalisti Helsingin ja Tukholman välillä.

Amorellan matkustajat pääsevät palaamaan maananataina Tukholmasta saapuvan Viking Gracen kyydissä.

Punaisen Ristin henkisen tuen vapaaehtoiset ovat tänään Turun satamassa vastassa Viking Amorellalta eilen evakuoituja matkustajia. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat palaajille mahdollisuuden keskustella tilanteen herättämistä tuntemuksista.

Suomen Merimies-Unioni kiittelee aluksen miehistöä ammattitaitoisesta toiminnasta haastavassa tilanteessa.

– Suomalainen henkilökunta on asiansa osaavaa ja motivoitunutta. Turvallisuus on tärkeää, ja kaikki harjoitukset otetaan tosissaan. Kiitos koko henkilökunnalle ammattimaisin ottein hoidetusta työstä, Viking Linen Merimies-Unionin jäsenten pääluottamusmies Tero Palokoski kiittää tiedotteessa.

Amorella saatiin onnistuneesti ohjattua matalikolle, jossa alus saatiin vakautettua. Ongelmista huolimatta alusta ohjattiin varmoin ottein ja päätöksin, josta aluksen miehistö on hyvä evakuoida.

– Tilanteessa on reagoitu nopeasti ja päättäväisesti miehistön puolelta, jotta matkustajien turvallisuus on taattu tässäkin tilanteessa. Suuri kiitos päällikölle ja hänen miehistölleen ammattimaisesta toiminnasta, Suomen Laivanpäällystöliiton toiminnanjohtaja Johan Ramsland jatkaa tiedotteessa.

Evakuointi alukselta alkoi sunnuntaina kello 15.40. Kello viiden jälkeen viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua maihin.Illan aiakna evakuoitiin osa aluksen miehistöstä. Evakuointia Amorellalta hoidettiin neljällä aluksella.

Matkustajat kuljetettiin evakuointikeskukseen ja hotelleihin Maarianhaminaan.

Evakuoitujen kokoamiskeskukset on etukäteen valmisteltu osana merivartiostojen suuronnettomuus-suunnitelmia. Evakuoitujen kokoamiskeskuksessa terveydenhuoltoviranomaiset sekä SPR vastaanottavat evakuoidut ja varmistavat heidän tilansa. Tämän jälkeen varustamo hoitsi jatkokuljetukset ja majoitukset ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Viimeiset matkustajat evakuoitu,seuraavaksi evakuoidaan osan miehistöstä. De sista passagerarna är evakuerade, till näst en del av pesonalen. #meriraja — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 20, 2020

Poliisi joutui sunnuntaina eristämään Ålands radion mukaan osia Lumparlandissa sijaitsevan Svinön lauttarannasta. Poliisi huomautti, että uteliaat veneilijät ja autoilijat haittaavat evakuointia ja pyysi ulkopuolisia pysymään poissa alueelta.

Johtoryhmän toimesta on perustettu evakuoitujen kokoamiskeskus Långnäsin sataman läheisyyteen.

Länsi-Suomen merivartiosto

Ei ensimmäinen kerta

Amorella on ajanut samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta, ja onnettomuustutkinnan mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

Aiemmin samana vuonna alus törmäsi pahasti satamalaituriin.

Väylä on hyvin kapea, ja vesi mataloituu siinä yhden pohjakynnyksen kohdalla 15 metristä runsaaseen yhdeksään metriin. Tällöin niin sanottu matalavesivaikutus aluksen ohjattavuuteen on Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tuntuva.

Kapeikon pohjaolosuhteet luovat siihen lisäksi kanavavaikutuksen, minkä vuoksi idästä saapuva alus pyrkii kääntymään sivuun – ensin vasemmalle ja sitten oikealle.

Kapeimmassa kohdassa on Amorellalle riittävää vettä vain noin 150-200 metrin leveydeltä

Amorella saanut pohjakosketuksen Långnäsin eteläpuolella. Alus ajanut itsensä saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Useita yksiköitä hälytetty ja useita aluksia paikalla valmistautumassa evakuointiin. Tällä hetkellä tilanne vakaa ja ihmishenkiä ei välittömässä vaarassa. pic.twitter.com/zELcoYtzgk Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy September 20, 2020

Juttua päivitetty kauttaaltaan maanantaiaamuna kello 9.20.