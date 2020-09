Viking Amorella on pysähdyksissä Ahvenanmaalla Järsössä. Alus on saanut pohjakosketuksen Långnäsin saaren eteläpuolella ja ajettu saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Useita yksiköitä on hälytetty paikalle, ja matkustajien kuljetus Ahvenanmaan mantereelle on alkanut viranomaisten avustuksella. Paikalla on useita pienempiä aluksia ja merivartioston Super Puma -pelastuskopterihelikopteri. Tällä hetkellä tilanne on vakaa, ja ihmishenkiä ei ole välittömässä vaarassa. Aluksella ei myöskään ole havaintoja öljyvuodoista. Länsi-Suomen merivartiosto kertoo, että aluksella olevilla 281 ihmisellä ei ole välitöntä hätää, mutta aluksen päällikkö on päättänyt että kaikki ylimääräiset ihmiset evakuoidaan.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo tunnelman olevan aluksella rauhallinen. Ahvenanmaalaisten ja ruotsalaisten medialähteiden mukaan risteilyaluksen hätäkutsussa olisi kerrottu aluksen saamista vuodoista. Ålands radion mukaan kutsussa olisi todettu vuodoista "aluksen alimmissa osissa" sekä "useissa paikoissa". Tätä tietoa ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Viking Line kertoo, että Turku–Tukholma-reitillä liikennöivällä aluksella oli tänään noin kello 12.50 pohjakosketus Hjulgrundilla Ahvenanmaan saaristossa. Henkilövahinkoja ei ole todettu. Laivalla on noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. ¨

Sää alueella on hyvä ja tuuli melko rauhallinen.

Ylen haastatteleman risteilymatkustajan mukaan matkustajat on siirretty ylimmälle kannelle.

Alus oli matkalla Turusta Maarianhaminaan ja edelleen Tukholmaan.

Amorella on ajanut samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta, ja onnettomuustutkinnan mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

Aiemmin samana vuonna alus törmäsi pahasti satamalaituriin.