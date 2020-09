Matkustajat evakuoitu turma-alukselta – Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, vuotoja aluksen alimmissa osissa

Viking Amorella on pysähdyksissä Ahvenanmaalla Järsössä. Alus on saanut pohjakosketuksen Långnäsin saaren eteläpuolella ja ajettu saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Useita yksiköitä on hälytetty paikalle, ja matkustajien kuljetus Ahvenanmaan mantereelle on päättynyt. Parhaillaan selvitetään aluksen vaurioita. Tällä hetkellä tilanne on vakaa, ja ihmishenkiä ei ole ollut välittömässä vaarassa. Aluksella ei myöskään ole havaintoja öljyvuodoista. Aluksen pohjakerroksiin on päässyt vettä.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoi tunnelman olevan aluksella rauhallinen. Ahvenanmaalaisten ja ruotsalaisten medialähteiden mukaan risteilyaluksen hätäkutsussa olisi kerrottu aluksen saamista vuodoista. Ålands radion mukaan kutsussa olisi todettu vuodoista "aluksen alimmissa osissa" sekä "useissa paikoissa". Tietoa aluksen saamista vaurioista ei ole vielä kerrottu virallisesti. Suurtehopumppukaluston siirtämistä alukselle valmistellaan.

Länsi-Suomen merivartiosto

Amorellan miehistö ajoi aluksen tarkoituksella matalaan veteen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi.

Huomenna maanantaina Amorellan aamulähdön Turusta hoitaa sisaralus Gabriella. Aamulähdön varanneet pääsevät siis matkaan ilman viivästystä, kerrotaan Viking Lineltä. Asianosaisille ilmoitetaan muutoksista, kerrotaan Viking Lineltä. Gabriella risteilee normaalisti Helsingin ja Tukholman välillä.

Evakuointi alkoi kello 15.40. Kello 17.00 jälkeen Länsi-Suomen Merivartiosto tviittasi, että viimeiset matkustajat on evakuoitu jo maihin. Seuraavaksi evakuoidaan osa miehistöstä. Evakuointia Amorellalta hoidetaan neljällä aluksella. Matkustajat kuljetetaan evakuointikeskukseen.

Viimeiset matkustajat evakuoitu,seuraavaksi evakuoidaan osan miehistöstä. De sista passagerarna är evakuerade, till näst en del av pesonalen. #meriraja — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 20, 2020

Paikallinen johtoryhmä koordinoi evakuointikeskuksen perustamisen ja vastaa sen toiminnasta.

Poliisi on puolestaan eristänyt Ålands radion mukaan osia Lumparlandissa sijaitsevan Svinön lauttarannasta. Poliisi huomauttaa, että uteliaat veneilijät ja autoilijat haittaavat evakuointia ja pyytää ulkopuolisia pysymään poissa alueelta.

Johtoryhmän toimesta on perustettu evakuoitujen kokoamiskeskus Långnäsin sataman läheisyyteen. Evakuoitujen kokoamiskeskukset on etukäteen valmisteltu osana merivartiostojen suuronnettomuus-suunnitelmia. Evakuoitujen kokoamiskeskuksessa terveydenhuoltoviranomaiset sekä SPR vastaanottavat evakuoidut ja varmistavat heidän tilansa. Tämän jälkeen varustamo hoitaa jatkokuljetukset ja majoitukset ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Viking Line kertoi, että Turku–Tukholma-reitillä liikennöivällä aluksella oli tänään noin kello 12.50 pohjakosketus Hjulgrundilla Ahvenanmaan saaristossa. Henkilövahinkoja ei ole todettu. Laivalla on noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. ¨

Sää alueella on hyvä ja tuuli melko rauhallinen.

Alus oli matkalla Turusta Maarianhaminaan ja edelleen Tukholmaan.

Amorella on ajanut samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta, ja onnettomuustutkinnan mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

Aiemmin samana vuonna alus törmäsi pahasti satamalaituriin.

Väylä on hyvin kapea, ja vesi mataloituu siinä yhden pohjakynnyksen kohdalla 15 metristä runsaaseen yhdeksään metriin. Tällöin niin sanottu matalavesivaikutus aluksen ohjattavuuteen on Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tuntuva.

Kapeikon pohjaolosuhteet luovat siihen lisäksi kanavavaikutuksen, minkä vuoksi idästä saapuva alus pyrkii kääntymään sivuun – ensin vasemmalle ja sitten oikealle.

Kapeimmassa kohdassa on Amorellalle riittävää vettä vain noin 150-200 metrin leveydeltä.