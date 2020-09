Pöytyän Kyröstä viikko sitten perjantain ja lauantain välisenä yönä kadonneen Sini Ruohosen katoamista tutkitaan henkirikoksena Lounais-Suomen poliisilaitoksella. Rikoksesta epäilty on otettu kiinni torstaina 17.9. poliisin omien tutkimusten perusteella. Epäilty on kuulustelussa kertonut surmanneensa Ruohosen, ja hän on selventänyt tapahtumien kulkua.

25-vuotias Ruohonen on löydetty kuolleena. Menehtynyt oli kahden pienen lapsen äiti.

Rikosnimikkeenä on tällä hetkellä tappo, ja se voi tutkinnan edetessä vielä muuttua. Epäiltyä esitetään vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Tekotavasta, epäillyn henkilöllisyydestä tai muista esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista ei tiedoteta tässä vaiheessa enempää, koska poliisi haluaa kunnioittaa omaisten suruaikaa sekä esitutkinta on alkuvaiheessa.

