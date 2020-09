Puiden hoitoleikkaus sulkee kaistan Satakunnantiellä

Puiden hoitoleikkaus häiritsee ensi viikolla liikennettä Satakunnantiellä, välillä Yrjänänkatu–Markulantie. Työtä tehdään 21.9–25.9. oikeanpuolimmaisella ajokaistalla Raisioon päin ajaessa. Ajokaista on suljettu työmaan kohdalla. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 30 km/h. Päivittäinen työaika on klo 8.30–15.00. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.