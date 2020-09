Salon Hermannin koulussa koronatartunta – oppilaat eivät ole altistuneet

Salon Hermannin yläkoulun henkilökuntaan kuuluvalla on todettu laboratoriovahvistettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneita on jäljitetty kaksi, ja he molemmat kuuluvat koulun henkilökuntaan. Oppilaita ei ole altistunut.

Salon kaupungin tiedon mukaan kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Kaupunki muistuttaa, että altistumisesta kertoo aina terveydenhoitoviranomainen henkilökohtaisesti. Samalla altistunut saa ohjeet karanteenista. Jos mitään ei kuulu, terveydenhuollon viranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Jos Koronavilkku-sovellus ilmoittaa altistumisesta, antaa sovellus myös yksityiskohtaiset toimintaohjeet kuten esimerkiksi yhteystiedot kunnan terveydenhuoltoon.