Turku kyselee ikäihmisten poikkeusajan kuulumisia jatkossa myös lauantaisin

Turku tavoittelee yli 70-vuotiaita kaupunkilaisia jatkossa myös lauantaisin. Kaupunki aloitti heinäkuussa ikäihmisten tavoittelun puhelimitse. Tähän saakka ihmisiä on tavoiteltu maanantaista perjantaihin. Lauantai lisättiin soittopäiviin, jotta kohderyhmään saadaan yhteys nopeammin.

Puheluissa kartoitetaan yli 70-vuotiaiden poikkeusajan elämän sujumista. Soiton saavat ne, jotka eivät ole hyvinvointitoimialan säännöllisen palvelun piirissä.

Elokuun puoliväliin mennessä soitoilla oli tavoitettu 555 turkulaista, ja puheluja on soitettu tuhat. Yli 70-vuotiaita on Turussa lähes 18 000. Yli 80-vuotiaat kaupunkilaiset saivat soiton jo keväällä, ja suurin osa heistä tavoitettiin.

– Soitoilla tavoitettavia ikäihmisiä on paljon, joten kyse on pitkästä prosessista. Puheluiden tarkoituksena on kartoittaa elämän sujumista karanteeniaikana. Ikäihmisiltä tiedustellaan muun muassa yleisestä voinnista, palvelujen tarpeesta ja toimintakyvystä. Kannustamme myös toimintakyvyn ylläpitoon, kehittämispäällikkö Johanna Ritvanen kertoo kaupungin tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Jo tavoitetuista ikäihmisistä moni on pärjännyt hyvin ja saanut apua asioidensa hoitoon läheisiltä. Yksinäisyyttä on ollut jonkin verran, Ritvanen sanoo.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tekee soittoja yhdessä Suomen Punaisen Ristin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vapaaehtoisten kanssa.

Ikäihmiselle soitetaan arkipäivisin kello 9–18 ja lauantaisin kello 10–16 välisenä aikana. Soitto tulee tuntemattomasta numerosta. Jollei henkilöä tavoiteta, hänelle yritetään soittaa uudelleen kolmena päivänä.

Kaupunki muistuttaa, että puhelussa ei kysellä pankkitunnuksia, tunnuslukuja, yksityiskohtaisia henkilötietoja, puhelinnumeroita tai käteismaksua/rahaa.