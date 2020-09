Kaarinan pääterveysasemalla työskentelevällä ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Turun Sanomien tietojen mukaan kolme lääkäriä ja kolme hoitajaa on altistunut virukselle.

Lisäksi altistuneiden joukossa on potilaita, sillä altistuneiden määrä on yhteensä 19.

Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on asettanut altistuneet kahden viikon karanteeniin. Altistuneiden joukossa on myös muissa kunnissa asuvia, ja heidän asuinkuntiensa tartuntatautiviranomaisille on kerrottu altistustilanteesta.

Turun Sanomien tietojen mukaan koronavirukseen sairastunut on sairaanhoitaja. Kaarinan johtava ylilääkäri Antti Sandén ei vahvista, onko kyseessä sairaanhoitaja vai lääkäri.

Kaarinan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tartunnan saanut ei ole työskennellyt kaupungin muissa toimipisteissä tai hoitanut potilaita pääterveysaseman ulkopuolella.

Muilla työntekijöillä tai asiakkailla ei katsota olevan tartuntariskiä.

Sandénin mukaan Kaarinan pääterveysasema jatkaa toimintaansa lähes normaalisti. Karanteeniin asetetun hoitohenkilökunnan toimenkuvia voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa ja he voivat jatkaa työskenletyään etäyhteyksien avulla.

– Meillä on hyvät valmiudet etätyöskentelyyn ja voimme tässä tilanteessa lisätä esimerkiksi etävastaanottoja, hän sanoo.

