Vähävaraisille suunnattujen kasvomaskien jako laajenee Turussa

Turun kaupunki laajentaa yhteistyössä Turun diakoniakeskuksen, seurakuntien ja MLL:n kanssa vähävaraisille turkulaisille tarkoitettujen maksuttomien kasvomaskien jakoa.

Seurakunnat jakavat maskeja toimipisteissään kahtena peräkkäisenä torstaina eli 24. syyskuuta ja 1. lokakuuta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri puolestaan jakaa maskeja vähävaraisille perheille keskiviikkona 23. syyskuuta, perjantaina 25. syyskuuta ja keskiviikkona 30. syyskuuta.

Vähävaraisille suunnattujen maskien jako aloitettiin Turussa alun perin 18. elokuuta, ja tähän mennessä maskeja on jo jaettu runsaat 33 000 kappaletta. Ruokakassijakopaikkojen lisäksi maskeja on jaettu 18 järjestössä, seurakuntien toiminnoissa, matalan kynnyksen toimipaikoissa, moskeijoissa ja kaupungin omissa palveluissa.

– Maskijakoa on laajennettu yhä useampaan paikkaan, jotta mahdollisimman moni vähävarainen on saatu tavoitettua. Maskijakoa on kohdennettu myös opiskelijoille yhteistyössä diakoniakeskuksen ja alueen oppilaitosten kanssa. Nyt käynnistyvällä yleisellä maskijaolla pyrimme tavoittamaan vielä lisää maskeja tarvitsevia vähävaraisia, toteaa tiedotteessa suunnittelija Jenni Tähkävuori.

Vähävaraisille suunnatut maskit ovat kankaisia, ja niitä jaetaan kaksi kappaletta jokaista tarvitsevaa kohden. Maskit on ommeltu Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksessa, ja maskien mukana saa ohjeistuksen niiden käyttöön.

Maksuttomia kasvomaskeja jaetaan THL:n ja STM:n suositusten mukaisesti yli 15-vuotiaille vähävaraisille kuntalaisille julkisessa liikenteessä liikkumista ja julkisissa palveluissa asiointia varten. Pääsääntöisesti kuntalaisten tulee hankkia tarvitsemansa maskit itse.