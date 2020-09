Huhtikuussa alkanut Agricola-kävely päättyy Turun tuomiokirkolle

Pernajasta lähtenyt Agricola-kävely saavuttaa Turun tulevana sunnuntaina 20. syyskuuta. Nyt toista kertaa järjestettävälle kävelylle lähdettiin 9. huhtikuuta eli Agricolan päivänä. Kävely kulkee reformaattorin ja suomen kirjakielen isän, Mikael Agricolan synnyinpitäjästä Pernajasta Turkuun, jossa Agricola toimi piispana.

Turun päivänä kävellään viimeinen 29 kilometrin mittainen matka Paimiosta Turun tuomiokirkolle. Kokonaisuudessaan matkan mitta on yli 300 kilometriä, joka on jaettu seitsemään etappiin.

Agricola-kävelyn takana on laulutaiteilija Hannu Holma.

– Suunnitellessani ensimmäistä Agricola-kävelyä keväällä 2019, minulla oli halu ja toive saada tuttuja ja tuntemattomia tien päälle mieltään virkistämään ja kehoaan huoltamaan, toteaa Holma tiedotteessa.

– Kulkijoiden ikähaitari on ollut kolmesta kahdeksaankymmeneenkahteen vuoteen. Joku on kulkenut mukana kaksi kilometriä, joku on astellut kanssani kaikki taipaleet. Moni on voittanut itsensä, huomattuaan ettei pitkäkään matka ole sittenkään mahdoton, hän jatkaa.

Kävelijät ovat halutessaan tukeneet kulkemiensa kilometrien mukaisesti Pipliaseuran naisten lukutaitotyötä Afrikassa.

Viimeiselle etapille lähdetään sunnuntaina aamupäivällä kello kymmeneltä, ja perille Tuomiokirkolle päästään alkuillasta. Kello 19 järjstetään kaikille avoin Agricola-hetkipalvelus, jossa puhuvat pyhiinvaelluskoordinaattori Annastiina Papinaho ja Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila. Rukoushetken toimittaa vs. kappalainen Sinikka Pietilä yhdessä Markku Kotilan kanssa. Musiikista vastaavat laulutaiteilija Hannu Holma, Markku Hietaharju ja Agricola Ensemble -lauluyhtye.

Kävelyyn voi ennakkoilmoittautua verkossa.