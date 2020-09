Naantalin jalostamo ja Kuopion sellutehdas kaatuivat pykäliin, joita koko EU ei noudata

EU:n pykälistä selkänoja työpaikkojen siirrolle

Tässähän haisee sellainenkin, että ympäristölupia on käytetty tukena silloin kun on päätetty siirtää tuotanto muualle. Syinä ovat tietenkin myös esimerkiksi kysynnän lasku, ja korona. Onhan selvää se, että keskellä markkina-alueita olevat suuret tuotantolaitokset suhteellisesti pienemmällä väkimäärällä ja keveimmin ympäristövaatimuksin rasitettuina vievät työpaikat Suomesta. Kun viedään tuotanto maihin, joiden sosiaaliturva on olematonta tai ainakin kevyempi kuin Suomessa ja, joissa ei ole samalaista sopimusjärjestelmää turvaamassa työntekijän asemaa, houkuttelee sellainen maa sijoittajia. enemmän kuin kotimaa. Rahalla kun ei ole kotimaata, ellei eräitä valtamerten saaria lasketa, ei sen liikkeistä siis voi kukaan varsinaisesti ajatella, että se olisi heiltä pois., kun se viedään maasta. Ei oikeastaan ole mikään ihme. että unioniin liittymistä ajettiin niin ehdottomasti juuri pääomapiirien taholta. Antoihan se suuria mahdollisuuksia juuri työvoimalla keinotteluun. Teollisuuden ympäristövaikutuksilla on merkitystä kaikkien elämän laatuun, joten niitäkään ei voida sivuuttaa olan kohautuksin. SE, etä muualla unionin alueella näin tehdään, on hyvä syy esimerkiksi suosia kotimaisen ruoan tuotantoa alkutuotannosta lähtien. osavalmistus ulko-mailla lisää hiilijalanjälkeä ja on siksi puhtaasti taloudellisen hyödyn tavoittelua. Nuorille ihmisille unioni on sikäli hyödyllinen, että työnhaku ulkomailta helpottuu sen asniosta ja pakkohan sin ne on mennä , kun kotimaassa ei ola tarjolla kuin korvaushakemuksen täyttöä.

