Kotoaan yöaikaan viime perjantaina poistunut perheenäiti on kadonnut Pöytyällä – poliisi pyytää havaintoja

Pöytyän Kyröstä kotoaan Karvionkulmantieltä viime perjantain ja lauantain välisenä yönä lähteneestä 25-vuotiaasta Sini Ruohosesta on tehty katoamisilmoitus. Ruohosesta ei ole havaintoa tämän jälkeen, eikä häntä ole tavoitettu puhelimella.

Ruohonen on noin 165–170 cm pitkä, ja hänellä on olkapäille ulottuvat vaalean ruskeat hiukset. Yllään hänellä oli tumma takki, harmaat housut ja crocsit. Omaiset pyytävät, että lähialueiden asukkaat tarkistaisivat piharakennuksia sen varalta, että Ruohonen on eksynyt ja hakeutunut suojaan.

Poliisi tutkii katoamista, ja etsintöjä on tehty katoamisalueella. Poliisi pyytää asiasta tietäviä ja silminnäkijöitä ilmoittamaan havainnoistaan puhelimitse 0295417259, sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai whatsapp 0504117655.