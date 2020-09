Jane Iltanen

Kovien ylinopeuksien määrä on lisääntynyt myös nuorten keskuudessa. Ylikomisario Mika Peltolan mukaan on vain ajan kysymys, että tapahtuu todella pahoja onnettomuuksia. Hän olisi valmis tiukentamaan 17-vuotiaiden poikkeuslupien ehtoja jo nyt, ennen kuin virallisia, pitkän ajan onnettomuusseurantatilastoja on käytössä.