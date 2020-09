Omaisuusrikosten sarja selviämässä Varsinais-Suomessa – vyyhti alkoi purkautua, kun poliisikoira jäljitti yhden epäillyistä

Lounais-Suomen poliisin kesän aikana tutkima omaisuusrikosten sarja Varsinais-Suomessa on selviämässä. Epäillyt murtautuivat muun muassa raisiolaiseen metallialan yritykseen kolme kertaa kesän aikana. Tutkinnan aikana on ollut kiinniotettuna, pidätettynä tai vangittuna yhteensäyhdeksän epäiltyä tekijää.

Poliisi pääsi vyyhdin jäljille elokuun puolen välin tienoilla, kun virkavalta sai hälytyksen murtoepäilystä raisiolaisyritykseen.

Tekijät ehtivät pakoon, mutta partion mukana ollut poliisikoira jäljitti yhden epäillyn tekopaikan läheisyydestä. Poliisin mukaan myös yrityksen pakettiautoon lastattu omaisuus jäi tekopaikalle.

Kiinnioton yhteydessä poliisi selvitti kahta aiempaa yritykseen tehtyä varkautta ja niihin liittyviä osallisia.

Sarjan ensimmäistä, kesäkuista tekoa tutkittiin törkeänä varkautena ja tuhotyönä. Metallialan yrityksestä anastettiin tuolloin arvokkaita laitteita ja työkaluja, joista osa on jo saatu takaisin. Anastetun omaisuuden kuljettamisessa käytetty, samasta yrityksestä anastettu pakettiauto löytyi Kemiönsaaresta poltettuna 9. kesäkuuta.

Keskimmäistä tekoa poliisi on tutkinut varkautena ja viimeistä törkeän varkauden yrityksenä ja moottorikulkuneuvon käyttövarkautena. Kaikkien kolmen teon osalta on tai on ollut vangittuna yhteensä neljä epäiltyä.

Omaisuusrikosten sarjassa on lisäksi ollut kiinniotettuna tai pidätettynä viisi muuta henkilöä, joita epäillään muun muassa törkeästä kätkemisrikoksesta, kätkemisrikoksesta ja huumausainerikoksista.

Poliisi on löytänyt tutkinnan yhteydessä muun muassa anastettua omaisuutta, joka liittyy Turun Tilhenkadulla tapahtuneisiin varkausrikoksiin, jotka tehtiin kesäkuussa remontissa olleisiin asuntoihin. Lisäksi kokonaisuuteen lukeutuu elokuussa anastettu arvokas sähköpolkupyörä, joka on palautettu omistajalleen.

Poliisin mukaan Kemiönsaaressa syyskuun alussa huomiota herättänyt operaatio liittyi asiakokonaisuuden tutkintaan.