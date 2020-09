F – iso kirjain, joka näkyy

– Se on pitkä tarina, miten minusta tuli räppäri, Fanni Sjöholm naurahtaa.

Mutta Sjöholm koettaa kiteyttää. Turkulaislähtöinen Sjöholm on perheestä, jossa ympäristö kasvaa muusikoksi on hedelmällinen.

– Isäni Kim Sjöholm on soittanut monissa eri yhtyeissä, muun muassa Lemmenkipeissä, jossa oli mukana Turun musiikkipiireistä tuttuja muusikoita. Kotiympäristö oli ja on edelleen kannustava, ja unelmiani on tuettu ja tuetaan.

– Lapsena saimme siskoni kanssa valita mieluisat instrumentit, joita aloimme soittaa. Minä valitsin viulun.

Sjöholm aloitti viulunsoiton neljävuotiaana ja viulutunneilla hän kävi 11 vuotta. Artisti toteaa, että lopulta hän ei löytänyt paloa klassiseen musiikkiin ja tunnit saivat jäädä. Kiitollinen hän on kuitenkin opinnoista.

– Minulla on viulu edelleen kotona. Ja esimerkiksi ensimmäiselle levylleni soitin sillä raidat itse.

– Nuorena meillä oli ystävieni kanssa bändejä ja teimme keikkaa. Keikkailin myös isäni ja siskoni kanssa, mutta vasta parikymppisenä aloin löytää musiikista sen, mitä haluan tehdä – haluan räpätä ja annoin luvan tälle. Syntyi F.

Sjöholmin sanoitukset kiteytyvät hänen omaan elämäänsä ja siihen, millaista on olla nuori nainen. Teemoina ovat feminismi ja naiseus ja näihin liittyvät odotukset. Sanoituksissa käsitellään myös mielenterveyteen liittyviä teemoja.

Rap-genreen liittyy paljon mielikuvia ja oletuksia.

– Onhan se kulttuuri aika seksistinen, siihen nähden, että kapinallisena genrenä yksi sen tavoitteista on tehdä maailmaa paremmaksi. Naistekijänä oli välillä epämiellyttävää tulla mukaan, mutta nyt muutamassa vuodessa tilanne on muuttunut sekä maailmalla että Suomessa.

– Toisaalta niin kauan kuin epäsuhdanne on olemassa, töitä pitää tehdä kaikenlaisen tasa-arvon eteen – sekä sukupuoleen, mutta myös vähemmistöihin liittyvää työtä.

Moni liittääkin F-nimen feminismiin, vaikka johdannaisena on myös Sjöholmin etunimi Fanni.

– En koskaan kiellä, kun minulta kysytään taiteilijanimen yhteydestä feminismiin. Minusta on hienoa, että artistinimeni puhuttelee ja sillä on ihmisille erilaisia merkityksiä. Itselleni se on osa minua ja iso kirjain, joka näkyy ulospäin.

"Räpissä on hienoa, että siinä ei ole sääntöjä."

Sjöholmille on ollut alusta lähtien selvää, että hän kirjoittaa suomeksi, vaikka omat musiikilliset vaikutteet tulevatkin ulkomailta. Innostajina ovat muun muassa Kanye West ja Anderson .Paak sekä Lauryn Hill, jossa Sjöholmille kulminoituu se, että laulua ja räppia voi yhdistää saumattomasti.

Sjöholm jatkaa, että suomen kieli tarjoaa loputtoman mielenkiintoisen varaston, josta ammentaa.

– Räpissä on hienoa, että siinä ei ole sääntöjä. Voin leikitellä kielellä loputtomiin ja yhdistää tekstiin slangia, vierasperäisiä sanoja ja erilaisia kielikuvia.

– Kotimaisena tekstittäjänä arvostan Samuli Putroa, kirjoittajana katson häntä ylöspäin, Sjöholm hymyilee.

Viulunsoiton lisäksi Sjöholm on itse opetellut soittamaan kitaraa ja pianoa, joka on hänelle musiikin tekemisessä tärkeä instrumentti. Tällä hetkellä hän keskittyy kokonaan muusikon uraansa ja opinnot Helsingin Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen linjalla jäivät tauolle.

– Nyt tuntuu hyvältä näin. Koulut odottavat, ehkä palaan, ehkä en, vuodesta 2015 lähtien Helsingissä asunut Sjöholm kertoo.

– Vaikka olen jo kotiutunut Helsinkiin ja työn kannalta Helsinki on merkittävä kaupunki, koen olevani turkulainen. Käyn paljon Turussa tapaamassa kavereitani ja perhettäni. Ehkä se on sitten niin, että varsinaissuomalaiset viihtyvät keskenään, hän naurahtaa.

F:n toinen albumi Mä oon vapaa julkaistiin toukokuussa, keskellä koronakevättä. Kuluneen kesän piti olla F:lle iso.

– Vähän tämä katkeralta maistuu. Taloudellinen menetys oli suuri ja minulla piti olla näytön paikka. Olisin kiertänyt kaikilla suurilla festareilla.

– Toivottavasti nyt alkaa päästä keikoille normaaliin tapaan.

Pe 18.9. F, Dynamo Linnankatu 7.