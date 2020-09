Mitä odotat?

Elämme edelleen poikkeusaikaa. Olen huomannut, että pääni odotellessa paluuta johonkin normaaliin ja koronanjälkeiseen aikaan ajantaju on muuttunut, tai jopa kadonnut tyystin. Ystäväni huomautti juuri, että olemme nähneet viimeksi vuosi sitten. En ollut uskoa sitä, mutta sitten aloin laskea ja totesin, että pitää paikkansa. Olemme kyllä viestitelleet ja soitelleet videopuheluita, ja kenties siksi aika ei tuntunut niin pitkältä.

Kevään jälkeen huomasin, että kaveriporukoiden illanvietoista videoyhteyksillä ei enää jaksettu pitää kiinni, ja innostus laimeni kokonaan. Samalla kuitenkin tapaamisten ja tapahtumien välttely jossain määrin jatkui turvallisuussyistä. Joku odotti parempaa aikaa mennä tapaamaan vanhempia tai isovanhempia. Sitten joskus. Mutta kukaan ei tiedä, kuka meistä on täällä enää ensi vuonna tai edes huomenna.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kesällä elimme jonkinlaista pientä taukoa akuutista koronapelosta, nyt testausmäärien ollessa suuret ja maskisuositusten saavuttua Suomeenkin asia on jälleen lähempänä. Nytkään ei ole aika matkustaa, käydä konserteissa tai järjestää tapahtumia. Nyt on aika olla varovainen, vältellä riskiryhmiä. Nyt on aika jälleen odotella. Odotella mitä? Kuka tietää, koska tämä on ohi, eikä kaikilla meistä ole aikaa odotella.

Älä odota, vaan ota puhelin käteen ja soita sille tärkeälle ihmiselle. Laita viesti tai hassu kuva ja kysy, mitä kuuluu. Perinteinen postikorttikin löytänee yhä tiensä perille.

Loppukesästä kaksi ihanaa pientä tyttöä joutuivat pettymyksekseen perumaan yhteissynttärinsä koronatilanteen vuoksi. Vanhemmat kuitenkin järjestivät kutsutut videoyhteydellä paikalle laulamaan "Paljon onnea vaan". Videotervehdykseen osallistuminen ei kestänyt vierailta kovin kauan, ja aurinkoisista hymyistä päätellen väitän, että tyttöjen ilo näistä hieman erilaisista juhlista kesti paljon pidempään. Tämä kummitäti saattoi vähän liikuttua.

Kirjoittaja on toimittaja.