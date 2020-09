Apollonia-palkinto ksylitolitutkimuksen uranuurtajalle

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia myönsi Apollonia-palkinnon dosentti, professori h.c. Eva Söderlingille.

Apollonia-palkinto on tunnustus ansiokkaasta tutkimustyöstä ja laaja-alaisesta työpanoksesta suun terveydenhuollon ja erityisesti suubiologian kehittämiseksi. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Söderling toimi yli 40 vuoden ajan Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella, ja johti pitkään laitoksen tutkimuslaboratoriota kehittäen tutkimuskampuksen monitieteellistä yhteistyötä. Hän on myös yksi suomalaisen ksylitolitutkimuksen uranuurtajista. Söderling on tutkinut ksylitolin vaikutusmekanismeja ja lisäksi esimerkiksi biomateriaaleja sekä betaiinin ja probioottien vaikutuksia suunterveyteen. Söderlingin tutkimustyössä keskeistä on perustutkimuksen tulosten saattaminen kliiniseen käyttöön, ja hän on saanut muun muassa IADR:n (International Association for Dental Research) merkittävän kariologia-palkinnon 2012 sekä useita kotimaisia tunnustuksia.