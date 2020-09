Elina Rantasesta tuli Turun vihreiden pormestariehdokas – muita ehdokkaita ei määräaikaan mennessä ilmestynyt

Turun vihreiden pormestariehdokas on varmistunut. Perjantaina selvisi, että ainoa tehtävään pyrkivä on valtuuston puheenjohtaja Elina Rantanen. Rantanen julkisti kiinnostuksensa viikko sitten. Mahdollisiksi kilpailijoiksi povatut valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen kertoivat tiistaina, että he eivät käy kisaan.

Muodollisesti Rantanen nimetään ehdokkaaksi vihreiden kunnallisjärjestön ylimääräisessä kokouksessa 13. lokakuuta. Toiminnanjohtaja Olli Välke arveli kuitenkin perjantaina, että kampanja on käytännössä jo alkanut.

Rantanen on 41-vuotias filosofian tohtori ja valtiotieteiden maisteri, joka työskentelee kehitysjohtaja Harvinaiskeskus Noriossa. Hän on neljännen kauden valtuutettu Turussa.

Ennen vihreitä Turun pormestariehdokkaansa ehtivät valita Sdp ja keskusta. Sdp:stä paikkaa havittelee kansanedustaja Aki Lindén ja keskustasta kaupunginhallituksen jäsen Jarmo Laivoranta.