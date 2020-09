Turun normaalikoulun yläkoulussa on todettu koronavirustartunta. Asian vahvistaa oppilaitoksen johtava rehtori Vesa Valkila.

Rehtorin mukaan tartunnan saanut on ollut paikan päällä koulussa viimeksi maanantaina 7. syyskuuta. Rehtori ei lähde tarkentamaan, onko tartunta varmistettu koulun oppilaalla vai henkilökunnan edustajalla.

– Tällä hetkellä tiedossa on, että meillä on noin 30 tartunnalle altistunutta. Heidän kartoittamistaan jatketaan tämän illan ja huomisen aikana, Valkila kertoo torstaina.

Altistuneista kolme on opettajia. Heidät sekä tartunnalle altistuneet oppilaat on asetettu karanteeniin.

– Altistuneiden osalta siirrytään koulussa etäopetukseen. Muilta osin koulutyö jatkuu normaalisti lähiopetuksessa. Toki seuraamme tilannetta jatkuvasti ja konsultoimme tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä, johtava rehtori kertoo.

Kaikki altistuneet saavat yhteydenoton oman kotikuntansa tartuntatautiviranomaisilta perjantain aikana. Heille annetaan ohjeet karanteenista.

Koulun oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia on informoitu asiasta Wilman kautta.

Elokuun lopulla Turun normaalikoulun lukiossa todettiin koronavirustartunta.

Varissuolla sijaitseva Turun normaalikoulu on Turun yliopiston ylläpitämä harjoittelukoulu. Oppilaitoksessa on yhteensä 1140 oppilasta, joista perusasteella 830 ja lukiossa 310. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin sata henkeä. Lisäksi koulussa työskentelee noin 250 opetusharjoittelijaa.