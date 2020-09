Turun kaupunki aloittaa taloustilanteen välittömän korjauksen

Turku käynnistää välittömät toimenpiteet kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi. Esityksiä käsitellään Turun kaupunginhallituksen ensi maanantain kokouksessa.

Turun kaupungin toisen talousennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan noin 73,3 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa hyväksyttiin alijäämäksi 42,3 miljoonaa euroa. Talousarviopoikkeamaksi jää -30,9 miljoonaa euroa.

Toimintakate-ennuste on -1 153,4 miljoonaa euroa. Nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate toteutuu 37,2 miljoonaa euroa (3,3 %) talousarviota huonompana. Edelliseen vuoteen verrattua toimintakate heikkenee 82,1 miljoonaa euroa (7,7 %).

– Luvut ovat rankkoja ja taloustilanteen heikkeneminen on rajua. Tilannekuva on nyt selkeytynyt valtion päätösten jälkeen siten, että koronan vaikutusten mittaluokka on selvillä ja, että palautuminen tulee kestämään pidempään. Tilanne on erittäin vakava ja Turun on toimittava nyt, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tiedotteessa.

Turun kaupungin toimenpiteet koostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen on kaupungin kasvun tukeminen, toinen uusien sopeuttamistoimenpiteiden määrittäminen ja kolmas välittömästi kaupungin taloudellista asemaa parantavat toimenpiteet.

Kasvutoimenpiteet liittyvät ensisijaisesti rakentamiseen. Toimien myötä rakennuttaminen ja kiinteistöjen hoito organisoidaan uudelleen. Turun rakennusvalvonnassa käynnistyneet parannukset viedään loppuun pikavauhdilla, kaavoitusta aletaan uudistaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja kaikki hankkeet, jotka ovat kesken, viedään nyt rivakasti eteenpäin.

Lisäksi Turku nopeuttaa kaikkia palveluverkkojen kehittämistä liittyviä toimia sekä huolehtii, että kaupungin kiinteistöjenhoitoon, esimerkiksi kouluihin ja terveysasemiin, liittyvät kunnostustyöt ja niihin liittyvät prosessit laitetaan kuntoon.

Toisena kokonaisuutena Turku nopeuttaa kaikkia jo käynnissä olevia sopeuttamistoimia, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2019. Tällöin tavoiteltiin 50 miljoonan euron sopeutusta kaikkiaan 95 toimenpiteellä. Lisäksi etsitään uusia toimenpiteitä.

Nopeutettu sopeuttamisohjelma pitää sisällään kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet, ja myös henkilöstöön liittyvät toimenpiteet ovat mahdollisia. Kaikkien Turun toimenpiteiden tavoitteena on tämän vuoden osalta, että vuosikate säilyy positiivisena.

Toimenpiteitä aletaan valmistella heti ja ne konkretisoituvat ensi vuoden talousarvioesityksen laatimisen yhteydessä.