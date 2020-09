Tyksin parkkihalliin perustettiin merikonteissa toimiva näytteenottopiste

Tyksin kantasairaalan parkkihallissa on tällä viikolla käynnistetty koronanäytteiden drive-in -testauspiste. Testaukseen sopivat tilat on rakennettu merikontteihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatestauskapasiteetin moninkertaistaminen äkillisesti edellyttää poikkeuksellisia järjestelyjä. Uutta testauskapasiteettia on rakennettu järjestelmällisesti. Uusia tapoja testata sujuvasti ja turvallisesti etsitään jatkuvasti.

– Kesän jälkeen tilanne muuttui hyvin nopeasti. Meidän on täytynyt tehdä ripeitä päätöksiä kaikilla paikkakunnilla. Pyrimme siihen, että asiakkaat pääsevät koronanäytteenottoon ja saavat tuloksensa mahdollisimman pienellä viiveellä. Samanaikaisesti meidän on pystyttävä turvaamaan kaikki muut laboratoriopalvelut. Koronatestaus vie tällä hetkellä hyvin suuren osan kapasiteetista. Tilanne on aivan poikkeuksellinen, laboratorioiden johtaja Antti Hakanen sanoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Merikonteissa on tarjolla useita ajokaistoja koronatestiin tuleville. Kapasiteettia on tilanteen vaatiessa mahdollisuus kasvattaa jopa 12 ajokaistaan, kun testaustarve todennäköisesti nousee maksimiinsa influenssakauden alkaessa.

– Testausohjeiden tarkentaminen ja yhteistyö kuntien kanssa erityisesti näytteenoton järjestämisessä on keskeistä, jotta kapasiteetti saadaan riittämään syysflunssien aikana, Hakanen sanoo.

Hakanen muistuttaa, että näytteenottoon voivat tulla henkilöt, joilla on tutkimuspyyntö ja ajanvaraus koronavirustestiin.

Tyks Laboratorioilla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kaikkiaan noin kolmekymmentä näytteenottopaikka. Osa näistä on toimipaikkoja, joissa näytteitä otetaan vain kerran tai muutamia kertoja viikossa.

– Aivan kaikkien laboratoriopalvelupisteiden ylläpitäminen on vallitsevassa tilanteessa valitettavasti mahdotonta. Vastataksemme erittäin voimakkaasti kasvaneisiin laboratoriopalvelujen tarpeisiin olemme joutuneet supistamaan joidenkin pisteiden aukioloa tai sulkemaan niitä väliaikaisesti kokonaan, Hakanen sanoo.

Aukioloaikojen muutokset eivät vaikuta tutkimuspyyntöihin, vaan potilaat voivat hakeutua näytteenottoon mihin tahansa Tyks Laboratorioiden näytteenottopisteeseen kuten aikaisemminkin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä johtaa sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustestauksen kansallista koordinaatioryhmää. Ryhmä selvittää muun muassa, miten koronatestauksen kapasiteettia saadaan maassamme kasvatettua 20 000 testiin päivässä.