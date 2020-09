Åbo Akademissa todettu koronavirustartunta

Åbo Akademissa on todettu koronavirustartunta. Åbo Akademin verkkosivujen mukaan Turun kaupungin tartuntatautiviranomainen selvittää tilannetta. Tartunnan saaneen lähipiiriin kuuluviin henkilöihin on otettu yhteys ja heidät on asetettu karanteeniin.

Kaikkia Turun kampuksella oleilleita pyydetään seuraamaan terveydentilaansa ja hakeutumaan lievistäkin oireista koronatestiin.

Tänään ja huomenna järjestettäviksi aiotut uusien opiskelijoiden tapahtumat on siirretty myöhempään ajankohtaan.

Akademi muistuttaa, että opiskelijoiden ja henkilökunnan on syytä noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita.

Tartunnasta Åbo Akademissa kertoi ensin Åbo Underrättelser.