Turkulaisia koululaisia varoitetaan sosiaalisessa mediassa leviävästä itsemurhavideosta

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt amerikkalaista alkuperää oleva video, jossa mies tekee itsemurhan. Videota on jaettu erityisesti nuorten suosimassa Tik Tok-sovelluksessa.

Turun kaupungin perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen tiedotti lasten vanhempia videosta Wilman kautta lähettämässään viestissä.

Tuominen ohjeistaa vanhempia kysymään lapseltaan, onko tämä havainnut jotakin erityistä omilla some-kanavillaan tai onko jotain mistä tämä haluaisi jutella.

– Jos lapsi on nähnyt kyseisen videon, hän on varmasti järkyttynyt näkemästään. Lapsi tarvitsee tässä tilanteessa turvallista aikuista keskustelukumppanikseen, Tuominen sanoo.

Tuominen korostaa, että kaikki eivät ole välttämättä asiasta lainkaan tietoisia. Tällöin asiaa on turha nostaa esille, eikä videosta ole tarpeen kertoa sen enempää.

– Lasta voi ohjeistaa sanomalla, että jos hän saa minkä tahansa tuntemattoman videon puhelimeensa, se kannattaa poistaa avaamatta. Videota ei myöskään pidä jakaa eteenpäin.

Tiettävästi itsemurhavideo on alunperin julkaistu Facebookin suoratoistopalvelussa. Alkuperäinen video on poistettu, mutta se leviää edelleen laajasti sosiaalisen median eri kanavissa. Turkulaisten äitien Facebook-ryhmässä, moni kertoi nähneensä kyseisen itsemurhavideon. Monissa kanavissa video on naamioitu viattomaksi sisällöksi lisäämällä sen alkuun esimerkiksi suloisia kissoja tai tanssia ja musiikkia.