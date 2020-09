Turun seudun opaskarttaan uusia historiallisia ilmakuvia – katso kaupunkia vuonna 1939 ja 2020

Turun seudun opaskartasta voi katsoa uusia historiallisia ilmakuvia Turusta ja Kaarinasta. Karttaan on lisätty kuvia vuosilta 1939 ja 1958. Jo aiemmin palvelussa on ollut ilmakuvia muun muassa vuosilta 1973 ja 1986.

Turun kaupungin paikkatietopäällikkö Harri Soini sanoo, että historialliset ilmakuvat antavat arvokasta tietoa maankäytön muuttumisesta. Niitä voidaan hyödyntää myös suunnittelussa ja tutkimuksessa.

– Historiallisia ilmakuvia voidaan käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, maankäytön suunnittelussa ja kaupunkirakenteen kehityksen tutkimuksessa. Kokemuksiemme perusteella kuvien avulla voidaan saada arvokasta tietoa myös ympäristönsuojelu-, museo- ja tonttipalvelutoimintaan.

Soinin mukaan uusia kuvia on lisätty palveluun käyttäjäkyselyn palautteiden ja aiempien toiveiden perusteella.

Opaskartta on maksuton palvelu, ja myös nyt lisätty materiaali on kaikkien käytettävissä. Historialliset ilmakuvat löytyvät palvelusta omina tasoina ”ilmakuvat ja muut kartat” oksan alta. Tasojen läpinäkyvyyttä säätämällä on mahdollisuus yhdistää samaan näkymään esimerkiksi nykyinen katuverkosto ja vanha ilmakuva.

Kaupungin mukaan kuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen arkistossa säilytettävistä ilmakuvafilmeistä, jotka on skannattu digitaaliseen muotoon. Yhtenäiseksi ilmakuvakartaksi kuvat on työstänyt Blom Kartta Oy. Turku on hankkinut aineiston yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa.