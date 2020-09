”Pyöräillessä maailma avautuu aivan uudella tavalla”

Pyöräily on ollut Hedi Tenholle aina mieluisa tapa liikkua paikasta toiseen. Hän muistaa yhä, miten oppi ajamaan polkupyörää Yliopistonkadulla sijainneen kotitalon sisäpihalla. Siellä oli pitkä suora, jossa oli ensin hyvä harjoitella ajamista apupyörillä ja sitten ilman. Myöhemmin hän taittoi koulumatkat ja matkat kavereiden luokse pyörällä. Nykyään hän fillaroi aina, kun se on mahdollista.

– Turun keskustassa pyöräily on helppo ja nopea tapa liikkua. Jos minulla ei ole paljon tavaraa kuljetettavana, valitsen aina pyörän auton sijaan. Pyörän satulassa maailma avautuu aivan eri tavalla kuin auton ratissa, ja pyörällä pääsee helposti paikkoihin, mihin ei tavallisesti ehkä tule mentyä.

Pyöräily on Hedille paitsi tapa liikkua paikasta toiseen, myös harrastus ja työ. Tenho perusti kaksi vuotta sitten yhtiökumppaninsa Taneli Peussan kanssa 10Bikes nimisen yrityksen, joka vuokraa sähköpyöriä ja järjestää erilaisia pyöräretkiä Turun seudulla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sekä Jyväskylästä lähtöisin oleva Peussa että turkulainen Tenho ovat hiihdonopettajia. He tutustuivat toisiinsa aikanaan Pyhätunturilla, jossa Tenho on edelleen töissä talvisin. Peussa sen sijaan on suunnannut viime vuosina talvikuukausiksi Japaniin.

– Idea sähköpyöräyrityksestä syntyi, kun mietimme, mitä voisimme tehdä kesällä.

Pyöräilyn ja sähköpyörien suosio on kasvanut viime vuosina. Isot megatrendit lupaavatkin yritykselle hyvää. Matkailu, ekologisuus, terveet elämäntavat ja uusien asioiden kokeminen yhdistyvät kaikki pyöräretkessä.

– Sähköpyöräily on myös elämys, johon jää helposti koukkuun.

10Bikes on valinnut vuokrattavaksi helppokäyttöisiä pyöriä. Tallissa on 15 pyörää, josta 10 city- ja viisi maastomallia.

"Sähkön avustamana pyöräilystä voi nauttia, vaikka ei olisi huippukunnossa."

– Meidän citypyörät ovat matalan kynnyksen mummonpyöriä, joissa on hyvä ergonomia. Testasimme muutamia eri merkkejä. Halusimme, että pyörälle on helppo nousta, vaikka olisi vähän huono liikkuvuus ja että vaihteisto on niin helppo, että viimeksi 20 vuotta sitten pyöräillytkin osaa käyttää sitä, Tenho sanoo.

Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluu ohjattuja ja räätälöityjä retkiä, kuten seitsemän kukkulan kierros, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan Turun kukkuloihin pyörän satulasta käsin. Kierros ei ole pituudella pilattu, sillä kilometriä kertyy kymmenkunta. Jyrkkiä mäkiä matkalle mahtuu, minkä takia reitti sopii mainiosti sähköpyörälle.

– Matkasta voi nauttia, sillä ylämäessäkään ei tarvitse polkea kieli vyön alla. Sähköpyörä sopii hyvin sellaiselle, joka ei ole niin paljon pyöräillyt. Sähkön avustamana pyöräilystä voi nauttia, vaikka ei olisi huippukunnossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kesäisin yritys tekee myös päiväretkiä Turun saaristoon. Lapsuutensa kesät saaristossa viettänyt Tenho nauttii liikkumisesta Saariston rengastiellä, jossa pyörällä liikkuminen on vaivatonta.

– Pienempiä paikkoja ei ole tehty autoille. Pyörällä on myös helppo pitää taukoja missä ja milloin vain. Saaristossa autoliikennettä on vähän, joten siellä on turvallista liikkua pyörällä, mutta toki parannettavaakin löytyy, juuri viiden päivän pyöräretkeltä palannut Tenho sanoo.

Pyöräilyviikkoa vietetään 5.–13.9. Turussa 19Bikes järjestää pyörämatkailupäivänä 12.9. klo 10 pyöräretken Liedon Vanhalinnalle ja hopeakettujen pyöräretken 13.9.2020 klo 10. Lisätietoja www.turku.fi.