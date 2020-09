Lounaspaikka: Katuruokaa kahvilassa

Viitisen vuotta sitten Turkuun perustettu pikkuinen kahvila Bean Bar on tullut tunnetuksi laadukkaista erikoiskahveista, teestä, kakuista ja belgialaisista kohvehteista sekä toasteista.

Nyt kahvilassa on tarjolla lisäksi valikoima suolaisia annoksia. Lounasaikaan annokset ovat tarjolla huokeampaan hintaan.

– Omistajanvaihdoksen myötä, vuoden alussa, kahvilan konsepti muuttui hieman ja otimme mukaan katuruokaa. Koko menu on tarjolla lounasaikaankin. Silloin hinta on hieman edullisempi ja hintaan sisältyy myös kahvi, esimiehenä Bean Barissa toimiva Emilia Vesterinen kertoo.

Jane Iltanen Yksi kahvilan suosituimmista annoksista on fladbread & falafel.

Katuruokalistaan kuuluu muun muassa fladbread, burgeri ja salaatti. Listaa lukiessa annoksissa yhdistävänä tekijänä nousee esille falafelit. Vesterinen kertoo, että falafelit ovat vegaanisia, gluteenittomia ja paikanpäällä käsintehtyjä. Lisäksi lounasaikaan on tarjolla sekä liha- että kasvislasagnea.

– Valmistamme kaiken alusta lähtien itse, myös salaatinkastikkeet. Haluamme, että asiakas saa annoksensa tuoreena ja raikkaana parhaista raaka-aineista.

– Leivonnaiset ja kroissantit ovat myös itse valmistettuja. Suklaakonvehdit meille tulee Belgiasta.

Vesterinen jatkaa, että kahvilassa on haluttu keskittyä kasvisruokaan ja falafeleihin, sillä kysyntää tämän tyyppisille annoksille riittää. Tarjolla on myös täysin vegaanisia annoksia.

Jane Iltanen Bean Barissa on myynnissä runsas valikoima kahvipapuja.

Asiakaspaikkoja pikkuisessa kahvilassa on 17, kesäaikaan ulkona terassilla paikkoja on kahdeksan. Lounasajan lisäksi annoksia kahvilassa menee pitkin päivää. Vesterisen mukaan ihmiset ovat löytäneet kahvilan, ja myös se on tullut huomatuksi, että kahvilan valikoimaan on tullut mukaan street foodia.

– Sen voin vinkata, että ruokailuun kannattaa varata hieman enemmän aikaa, koska paikka on pieni, jos joutuu esimerkiksi jonottamaan annosta.

Katuruoka-annoksista yksi suosituimmista Vesterisen mukaan on fladbread & falafel. Koska näin on, valikoituu samainen annos testipäivän kokeiluun.

Jo kuvaus annoksesta lupaa paljon. Annos koostuu falafeleista, fladbreadista, granaattiomenakastikkeesta, jääsalaatista, oliiviöljystä, tuorekurkusta, paprikatahnasta, kirsikkatomaateista, mintusta, persiljasta, paahdetusta ja grillatusta munakoisosta, hummuksesta, seesamitahnasta, oliiveista, avokadosta, korianterista, jogurtista ja sumakista.

Kun täytetty fladbread eli pannuleipä tuodaan pöytään, lupaus täyttyy. Annos on erittäin runsas ja raikas ja maut ovat kohdallaan. Erityisesti kiitosta saavat annoksen falafelit, jotka olivat todella onnistuneita – rakenne oli hyvä ja maku maukas.

Lounasannoksen kruunaa kahvi, jonka pavuksi voi valita joko hedelmäisen vaalean tai tumman ja pehmeän italialaisen kahvipavun. Kahvilan vitriinissä konvehdit ovat niin houkuttelevasti esillä, että on vaikeaa on poistua paikalta maistamatta edes yhtä makua.

